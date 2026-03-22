Nhiều doanh nghiệp biến động nhân sự cấp cao

Tuần qua, VN-Index giảm 48,43 điểm xuống 1.647,81 điểm. Thanh khoản giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 130.297 tỷ đồng, giảm gần 22% so với tuần trước đó. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 243,46 điểm, giảm 2,38 điểm so với tuần trước. Thanh khoản trên HNX cũng kém sôi động với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 8.021 tỷ đồng, giảm 33% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 182,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 7.474 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 220 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 33,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 501 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 16-20/3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 208 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 7.756 tỷ đồng.

Người cũ ra đi

Công ty CP Cơ điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa bổ sung tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, Cơ điện Lạnh đã nhận được hồ sơ của hai ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của ông Nirukt Narain Sapru (62 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và ông Lee Liang Whye (46 tuổi, quốc tịch Malaysia).

Ông Nirukt Narain Sapru hiện không sở hữu cổ phiếu REE và đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam vì Phát triển Bền vững, thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng doanh nghiệp ASEAN - Vương quốc Anh, thành viên Hội đồng quản trị Acleda-Jardines Foundation. Tương tự, ông Lee Liang Whye cũng không sở hữu cổ phiếu REE và hiện là Giám đốc tài chính tại Jardine Cycle & Carriage Limited.

Ở chiều ngược lại, REE sẽ miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Alain Xavier Cany và bà Hsu Hai Yeh. Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, ông Alain Xavier Cany giữ chức Phó Chủ tịch không điều hành tại REE. Ngày 22/11/2024, ông Alain Xavier Cany làm Chủ tịch Hội đồng quản trị REE thay bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Tuy nhiên, tới ngày 9/4/2025, ông Alain Xavier Cany rời ghế và bà Nguyễn Thị Mai Thanh quay trở lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị REE.

Còn bà Hsu Hai Yeh được bổ nhiệm vào thành viên Hội đồng quản trị REE từ năm 2023 và đang giữ vị trí Giám đốc tài chính Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage từ năm 2022 tới nay.

Công ty CP Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM) công bố bổ sung tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2026. Đáng chú ý, nhóm cổ đông Công ty CP Tân Thanh và các cổ đông cá nhân sở hữu 15,84% vốn đề cử ông Nguyễn Hoàng Ân vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030.

Ở chiều ngược lại, TDM trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Ông Ân năm nay 47 tuổi, có trình độ chuyên môn Kỹ sư điện - Điện tử. Từ năm 2005-2025, ông Ân là chuyên viên tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương. Từ tháng 2 tới nay, ông Ân làm Phó giám đốc Công ty CP Tân Thanh.

Thăng tiến

Công ty CP Xây dựng CDC (CDC Construction - mã chứng khoán: CCC) liên tục biến động lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, CDC Construction miễn nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Thịnh. Lý do từ nhiệm được ông Thịnh đưa ra là cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Ở chiều ngược lại, CDC Construction bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Thắng từ Giám đốc khối Xây dựng lên Phó tổng giám đốc, bổ nhiệm ông Trần Đình Mạnh - người đang giữ chức Chỉ huy trưởng lên Giám đốc dự án.

Trước đó, vào ngày 8/12/2025, CDC Construction nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại CDC Construction của ông Trần Gia Nguyên Trí. Ông Trí mới được bổ nhiệm vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị CDC Construction từ ngày 26/9/2025 và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị CCC từ ngày 27/9/2025.

Công ty CP Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) công bố danh sách 5 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Lê Bá Thọ, ông Lương Thanh Tùng, ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang. Trong đó, ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Như vậy, có 4/5 thành viên của nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị GEX - không tham gia Hội đồng quản trị khóa mới để thực hiện nhiệm vụ khác. Thay vào đó, danh sách có thêm sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc GELEX.

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) thay Giám đốc Tài chính sau khi báo cáo thua lỗ kỷ lục trong quý IV/2025. BaF Việt Nam thông báo miễn nhiệm chức Giám đốc Tài chính đối với ông Ngô Cao Cường.

Ở chiều ngược lại, BAF bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Xuân Quang (năm nay 36 tuổi) - người đang giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính lên Giám đốc Tài chính.