Được VinFast, TH, FPT... đầu tư, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á muốn hợp tác nhiều lĩnh vực với Việt Nam

Chiều 20/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio.

Theo Thủ tướng, trong thời gian qua, quan hệ chính trị giữa hai nước được củng cố, tăng cường và hợp tác kinh tế là điểm sáng. Cụ thể, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 17,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào Indonesia như VinFast, TH, FPT, Thế giới di động… Ngoài ra, có nhiều doanh nghiệp khác quan tâm tới thị trường Indonesia. Hơn nữa, hợp tác quốc phòng an ninh, nông nghiệp, khoa học công nghệ, hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Thủ tướng nhấn mạnh dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa kết quả chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3/2025.

Người đứng đầu Chỉnh phủ đề nghị Indonesia tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hai bên thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp Halal. Đồng thời, hai bên triển khai hiệu quả hợp tác nghề cá, phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong triển khai phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy hợp tác địa phương, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông... Thủ tướng đề nghị hai nước cùng các nước thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường kết nối con người, kết nối hai nền kinh tế, với các kết nối xanh, kết nối số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; nhất là kết nối hỗ trợ nhau đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó lưới điện ASEAN, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt là than…

Indonesia khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam mong muốn hai bên thúc đẩy để kim ngạch thương mại sớm đạt 18 tỷ USD. Ảnh: VGP

Về phần mình, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa 2 nước thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên thúc đẩy để kim ngạch thương mại sớm đạt 18 tỷ USD.

Theo Đại sứ, hai bên hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, trong đó doanh nghiệp Việt Nam có thêm các dự án cụ thể như điện gió, điện mặt trời, sản xuất pin, xe điện… cùng với Indonesia hướng tới nền kinh tế phát thải thấp. Đặc biệt, Indonesia khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào công nghiệp khai khoáng tại Indonesia như khai khoáng, chế biến niken, đồng, nhôm…

Đại sứ cho biết, sẽ báo cáo với lãnh đạo Indonesia, đồng thời bản thân ông cũng cố gắng hết sức hiện thực hóa các nội dung hợp tác, vì lợi ích của hai nước, nhân dân hai nước; và góp phần vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên thực tế, Indonesia hiện là nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với quy mô GDP đạt khoảng 1.400 tỷ USD, chiếm tới trên 1/3 tổng GDP toàn khu vực. Với dân số hơn 270 triệu người, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trên 5%/năm, Indonesia là thành viên duy nhất của khu vực trong nhóm G20. Ngoài ra, quốc gia này còn được đánh giá là đầu tàu tăng trưởng, một trong những thị trường chiến lược và giàu tiềm năng bậc nhất của khu vực Đông Nam Á.