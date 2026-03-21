Chân dung người đứng sau sàn tiền số ONUS

Đến tối 21-3, nhiều người dùng trên nền tảng giao dịch tiền số ONUS vẫn không thể đăng nhập ứng dụng hoặc đăng ký tài khoản mới.

Theo tìm hiểu, sàn ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC, gắn với vai trò của doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân - hoạt động trong lĩnh vực fintech và blockchain.

Ông Nhân hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TrustPay, đồng thời là đồng sáng lập, điều hành VNDC.IO - đơn vị phát triển stablecoin VNDC, tiền thân của ONUS. Đến năm 2025, nền tảng này ghi nhận hơn 7 triệu người dùng trong và ngoài nước.

Ứng dụng ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3-2020, trong bối cảnh thị trường tài sản số thu hút đông đảo người tham gia mới. Dù đặt trụ sở tại Singapore, nền tảng chủ yếu hướng đến người dùng Việt Nam.

Ban đầu, ONUS cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC neo theo VNĐ, cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định.

Tuy nhiên, các giao dịch dạng này hiện vẫn nằm trong "vùng xám" pháp lý tại Việt Nam. Theo thời gian, nền tảng mở rộng thành hệ sinh thái đa dịch vụ, bao gồm giao dịch hoán đổi (swap), thị trường tương lai, giao dịch ký quỹ, P2P và các sản phẩm đầu tư khác.

Tháng 12-2021, nền tảng này từng bị tin tặc rao bán dữ liệu người dùng. Theo các thông tin được công bố khi đó, dữ liệu bị cho là liên quan đến hơn 1,9 triệu tài khoản, trong đó phần lớn là người dùng Việt Nam, với dung lượng lên tới khoảng 9 TB, bao gồm thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch.

Trong hệ sinh thái ONUS, ông Trần Quang Chiến hiện giữ vai trò Giám đốc điều hành ONUS Labs - đơn vị nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực fintech, blockchain và trí tuệ nhân tạo.

Trước đó, giai đoạn 2017-2019, ông Chiến sáng lập và phát triển CyStack - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời tham gia với vai trò cố vấn và thành viên hội đồng quản trị.

Từ năm 2020, ông tham gia xây dựng và phát triển hệ sinh thái ONUS, góp phần mở rộng nền tảng và gia tăng lượng người dùng trên thị trường.

Năm 2022, ông Chiến là đồng sáng lập ONUSChain - nền tảng blockchain layer 1 hướng đến hệ sinh thái khởi nghiệp và tài chính số cho người Việt. Từ năm 2025, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành ONUS Labs.

Ở mảng phát triển hệ sinh thái, tháng 11-2022, ONUS Foundation bổ nhiệm ông Cris D. Tran giữ chức Giám đốc Chiến lược (CSO) của ONUS Chain.

Trong vai trò này, ông phụ trách kết nối, tư vấn và hỗ trợ các dự án DeFi/Web3 xây dựng trên nền tảng, đồng thời mở rộng hệ sinh thái trong và ngoài nước.

Ông Cris D. Tran có hơn 13 năm kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh. Trước khi tham gia ONUS Chain, ông từng phụ trách chiến lược và hoạt động kinh doanh của Huobi Global tại Việt Nam; giữ vị trí Phó Tổng giám đốc GalaxyOne (thuộc Tập đoàn Sovico), đồng thời từng đảm nhiệm các vai trò điều hành tại InfinitoDAX, Asia Blockchain Review và Infinity Blockchain Ventures tại khu vực Đông Nam Á.