Quỹ bạc lớn nhất thế giới vung tiền bắt đáy khi giá xuống dưới 70 USD

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, iShare Silver Trust (SLV) vừa mạnh tay chi hơn 140 triệu USD mua gần 62 tấn bạc trong ngày 20/3. Đây là khối lượng mua vào lớn nhất của quỹ kể từ khi chiến sự tại Trung Đông nổ ra ngày 3/3. Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc lao dốc xuống dưới 70 USD/oz, giảm gần một nửa so với đỉnh.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao và dập tắt hy vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Bạc đã giảm liên tiếp kể từ khi chiến sự nổ ra. Giá bạc bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD phục hồi và việc các nhà đầu tư thanh lý tài sản để bù đắp thua lỗ.

Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) đánh giá, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và có nguy cơ lan rộng, thị trường đang chuyển trọng tâm từ nhu cầu trú ẩn sang các rủi ro vĩ mô mang tính hệ thống. Lo ngại về mặt bằng lãi suất cao kéo dài, triển vọng tăng trưởng suy yếu và nhu cầu sản xuất công nghiệp chững lại đã lấn át vai trò phòng thủ của bạc, qua đó gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) để ngỏ khả năng nâng lãi suất vào tháng 4. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể tăng lên 3,5% trong hai quý tới, từ mức 3% trong tháng 1. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng duy trì lãi suất hiện tại và nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng trong ngắn hạn do căng thẳng địa chính trị.

Dòng tiền đầu cơ cũng duy trì trạng thái thận trọng. Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC), tính đến ngày 10/3, vị thế mua ròng của nhóm quỹ Managed Money trên thị trường bạc COMEX đã giảm khoảng 35% so với đầu năm 2026, xuống còn 10.289 hợp đồng. Đáng chú ý, sự cải thiện gần đây chủ yếu đến từ hoạt động đóng vị thế bán (giảm 2.099 hợp đồng), trong khi vị thế mua chỉ tăng 424 hợp đồng.

Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm then chốt để xác định liệu thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt rộng hơn hay chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong một xu hướng tăng dài hạn. Việc giữ tâm lý ổn định và quan sát kỹ các mốc kháng cự quốc tế sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định bảo toàn vốn hợp lý nhất.﻿