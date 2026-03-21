Bất ngờ không truy cập được sàn tiền số ONUS, nhà đầu tư lo mất trắng

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, người sử dụng ONUS không thể đăng nhập ứng dụng. Thử đăng ký tài khoản mới, người dùng chỉ thao tác được đến bước gõ mật khẩu, không thể tiếp tục hoàn thành các bước tiếp theo.

Chia sẻ trên một nhóm mạng xã hội, tài khoản Trần Thanh Hưng cho biết đã tham gia đầu tư vào nền tảng này từ khá lâu thông qua người quen giới thiệu. Việc gặp sự cố bất ngờ khiến anh không khỏi lo lắng vì còn số tài sản tương đương gần 100 triệu đồng đang nằm ở sàn này.

"Tôi đang gặp khó khăn về kinh tế, nếu mất trắng số tiền đầu tư thì không biết xoay xở làm sao. Có lẽ tôi sẽ tạm ngừng giao dịch tiền số để chờ các nền tảng được cấp phép ra mắt" - anh Hưng cho biết.

Một nhà đầu tư có tài khoản Phạm Hoàng cũng đứng ngồi không yên khi kẹt số tiền lớn trong ứng dụng ONUS. Song, anh Hoàng khuyến nghị cộng đồng cần giữ bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng tâm lý hoảng loạn để nhận "rút hộ" tài sản bởi có nguy cơ cao không chỉ mất tiền trong ví mà còn bị lừa đảo.

Nhà đầu tư không thể đăng nhập được vào sàn

Đến thời điểm hiện tại, trước nhiều đồn đoán liên quan đến đơn vị vận hành Onus, sàn này vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.

Ứng dụng ONUS thông báo lỗi đăng nhập

ONUS là nền tảng đầu tư tài sản số phổ biến tại Việt Nam, tiền thân là VNDC, ra mắt vào tháng 3-2020. Ứng dụng cho phép lưu trữ, mua bán hơn 600 loại tiền điện tử, thu hút hơn 4 triệu người dùng, trong đó chủ yếu là người Việt.

ATX thông báo liên quan đến vụ việc của ONUS

Liên quan đến sự cố này, ATX, sàn giao dịch tiền số do người Việt phát triển, cho biết đã ghi nhận các thông tin đồn đoán trên cộng đồng mạng về khả năng bị ảnh hưởng từ ONUS.

Tuy nhiên, ATX khẳng định hệ thống vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra gián đoạn đối với các dịch vụ cốt lõi như giao dịch, nạp và rút tài sản. Các kênh hỗ trợ khách hàng, hệ thống vận hành và cổng thanh toán đều duy trì ổn định.

Đơn vị này cũng cho biết từng có hợp tác với ONUS nhưng mối quan hệ đã chấm dứt từ năm 2023 và hiện không còn bất kỳ liên kết nào về vận hành, thanh khoản hay sở hữu giữa hai bên.

"ATX cam kết và bảo đảm hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật tại từng quốc gia mà chúng tôi hiện diện, với hệ thống bảo mật và quỹ bảo hiểm tài sản khách hàng được duy trì liên tục" - ATX thông báo.