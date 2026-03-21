Đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành. Động thái này nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện giữa khu vực trung tâm TPHCM và các tỉnh lân cận với "siêu sân bay" khi dự án đi vào hoạt động.

Sân bay Long Thành là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong việc nâng tầm vị thế hàng không dân dụng Việt Nam. Dự án có tầm nhìn dài hạn với 3 giai đoạn phát triển.

Diện mạo nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Anh.

Trong giai đoạn 1 (2021- 2026), sân bay Long Thành được đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD) trên diện tích 1.810 ha, bao gồm một đường cất hạ cánh và một nhà ga với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm. Vào cuối năm 2025, sân bay đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên và theo lộ trình, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại giai đoạn 1 vào cuối năm nay (trước đó dự án dự kiến đưa vào vận hành từ giữa năm nay).

Ở giai đoạn 2 (2030 - 2035), công suất sân bay sẽ được nâng lên 50 triệu hành khách/năm với đường băng và nhà ga thứ hai.

Đến giai đoạn 3 (2035 - 2045), siêu sân bay này sẽ sở hữu 4 đường băng, 4 nhà ga, đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo định hướng, Long Thành sẽ hoạt động theo mô hình "cặp cảng hàng không quốc tế" song hành cùng Tân Sơn Nhất . Trong đó, Long Thành đóng vai trò chủ lực khi gánh vác 80% lượng chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa, để Tân Sơn Nhất tập trung phục vụ các đường bay ngắn và nội địa.

Để phát huy tối đa hiệu quả khi sân bay đi vào hoạt động, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh thành gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh phải tập trung nguồn lực để hoàn thành các gói thầu hạ tầng kết nối trong quý II.

Với các tuyến cao tốc trọng điểm như mở rộng TPHCM - Long Thành và Bến Lức - Long Thành, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) huy động mọi nguồn lực, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Không dừng lại ở đường bộ, Bộ Xây dựng đã đề nghị TPHCM và Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Đặc biệt, mạng lưới đường sắt đô thị cũng đang được rục rịch khởi động. Các tuyến đường sắt kết nối nội đô TPHCM, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến Suối Tiên - Trung tâm hành chính Đồng Nai - Cảng HKQT Long Thành được yêu cầu sớm hoàn thiện khâu chuẩn bị đầu tư để khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2030.