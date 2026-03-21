PV GAS nhập gần 38.000 tấn LPG từ Úc, cam kết bảo đảm nguồn cung cho tháng 4

21-03-2026 - 08:20 AM | Thị trường chứng khoán

Nguồn cung LPG toàn cầu biến động, PV GAS tăng tốc nhập khẩu từ Úc và Mỹ, chủ động ứng phó biến động nguồn cung, không tăng giá

Ngày 20-3, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết đơn vị cùng Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS TRADING) (đều là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam - Petrovietnam) đã làm việc với các khách hàng để thống nhất phương án cung ứng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong các tháng tới. 

Trọng tâm là tăng cường nhập khẩu từ các khu vực ngoài Trung Đông, đồng thời đẩy mạnh sản xuất trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung truyền thống.

Cụ thể, trong tháng 3-2026, PV GAS đã nhập khẩu 5.000 tấn LPG từ Mỹ (ngày 17-3) và hôm nay (20-3) gần 38.000 tấn từ Úc, được vận chuyển trên tàu Clipper Vanguard cập cảng Thị Vải. 

Dự kiến trong tháng 4, doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu thêm gần 48.000 tấn LPG từ Mỹ, đồng thời linh hoạt bổ sung các chuyến tàu nhỏ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo PV GAS, tình hình xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt việc eo biển Hormuz bị gián đoạn vận chuyển đã khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trong khi đó, khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu của Việt Nam trước đây đến từ khu vực này, khiến thị trường trong nước chịu tác động lớn.

PV GAS đón tàu Clipper Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Úc cập cảng Thị Vải.

Giá năng lượng đã tăng mạnh so với trước khi xảy ra xung đột: dầu Brent tăng khoảng 1,5 lần, LPG tăng gấp đôi, còn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng từ 2 đến 3 lần. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển, bảo hiểm tàu biển và chi phí chuyển đổi nguồn cung từ các khu vực khác như Mỹ, Úc, Đông Nam Á cũng tăng cao, kéo theo giá nhập khẩu leo thang.

Áp lực càng gia tăng khi các quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu để dự trữ, khiến thị trường LPG tại châu Á trở nên khan hiếm, phụ phí (premium) tăng gấp 10-15 lần so với trước.

Trước diễn biến này, từ đầu tháng 3-2026, PV GAS và PV GAS TRADING đã kích hoạt các kịch bản ứng phó, tập trung vào hai nhóm giải pháp chính: tăng nội lực và đa dạng hóa nguồn cung. Đáng chú ý, dù giá LPG thế giới tăng mạnh, PV GAS vẫn giữ ổn định giá bán trong nước từ đầu năm đến nay.

PV GAS khẳng định sẽ bảo đảm nguồn cung LPG cho tháng 3 và 4-2026, đồng thời đang triển khai các phương án đáp ứng phần lớn nhu cầu trong tháng 5.

Với vai trò đơn vị chủ lực của Petrovietnam, doanh nghiệp cam kết ưu tiên ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, không đặt mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn.

Theo Ngọc Giang

Người Lao Động

