CEO SSIAM: Tất cả nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong khu vực khi duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nền tảng vĩ mô ổn định và các cân đối lớn được đảm bảo.

Thị trường chứng khoán cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, thanh khoản cải thiện mạnh, thuộc nhóm cao trong khu vực ASEAN. Cùng với đó là hàng loạt cải cách về hạ tầng công nghệ, khuôn khổ pháp lý và môi trường đầu tư, từng bước đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, mức độ quan tâm của các tổ chức tài chính toàn cầu đối với thị trường Việt Nam ngày càng gia tăng. Nhiều định chế lớn đã cử đại diện đến làm việc, nghiên cứu cơ hội và chuẩn bị các điều kiện để tham gia sâu hơn vào thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trái với những tín hiệu tích cực này, thị trường lại ghi nhận xu hướng rút vốn của khối ngoại trong năm 2025 với giá trị bán ròng lên tới hơn 5 tỷ USD. Theo ông Hải, đây là vấn đề cần được nhìn nhận một cách đầy đủ và khách quan.

Từ thực tế đó, câu hỏi được đặt ra là liệu xu hướng rút vốn này có thực sự đáng lo ngại hay chỉ mang tính chu kỳ và dòng vốn ngoại năm 2026 có khả năng đảo chiều hay không?

Trả lời câu hỏi về xu hướng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI , cho rằng đây không phải là vấn đề mới nhưng cần nhìn nhận dưới nhiều góc độ.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Năm 2024, thị trường tăng trưởng khoảng 12%, trong khi năm 2025 VN-Index tăng tới 41%. " Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội" , bà Ngọc Anh nhận định.

Thứ hai, thanh khoản thị trường đang cải thiện rõ rệt, phản ánh sự gia tăng về mức độ đa dạng của cơ cấu nhà đầu tư. Đặc biệt, trong nhiều năm, dòng vốn ngoại vào Việt Nam chủ yếu đến từ một nhóm nhỏ các quỹ lớn, tập trung tại khu vực Đông Á như Thái Lan, Đài Loan, Singapore hay Hồng Kông. Do đó, khi một số nhà đầu tư lớn thực hiện thoái vốn dễ tạo cảm giác về một xu hướng rút vốn diện rộng, trong khi thực tế không hoàn toàn như vậy.

Bà cũng nhấn mạnh, trong hơn một năm qua, cơ cấu nhà đầu tư nước ngoài đã có sự chuyển dịch đáng kể. Số lượng tài khoản mở mới tăng mạnh, trong đó có sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư đến từ Mỹ và các thị trường phát triển, với quy mô giao dịch từ vài trăm triệu đến hàng tỷ USD. Điều này cho thấy Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi về “base” nhà đầu tư, từ phụ thuộc vào khu vực Đông Á sang đa dạng hóa toàn cầu.

Trong ngắn hạn, dòng vốn có thể tiếp tục biến động do sự điều chỉnh từ một số thị trường cụ thể, nhưng không nên nhìn nhận đó là xu hướng rút vốn toàn cầu khỏi Việt Nam.

Lãnh đạo SSI kỳ vọng từ nay đến giữa năm, các quỹ lớn sẽ hoàn tất quá trình chuẩn bị, đặc biệt là mở tài khoản tại Việt Nam, nhằm đón đầu cơ hội nâng hạng thị trường. Dòng vốn mới có thể bắt đầu rõ nét từ nửa cuối năm 2026 và tiếp tục gia tăng trong giai đoạn sau đó.

Đồng quan điểm, ﻿ ông Lê Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Dragon Capital đánh giá triển vọng dòng vốn ngoại năm 2026 sẽ tích cực hơn khi các yếu tố gây áp lực trong năm 2025 như chính sách thuế, lãi suất hay biến động tỷ giá được cho là đã dần phản ánh vào thị trường.

Đáng chú ý, kỳ vọng nâng hạng thị trường có thể thu hút dòng vốn ngoại quy mô khoảng 2–5 tỷ USD trong vòng 12 tháng tới. Khi Việt Nam dần rời khỏi nhóm thị trường cận biên và tiến vào “rổ” đầu tư chính thức của các quỹ toàn cầu, mức độ tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế sẽ được cải thiện đáng kể, qua đó tạo nền tảng cho dòng vốn vào ổn định và bền vững hơn.

Trên cơ sở đó, ông Tuấn kỳ vọng dòng vốn ngoại có thể đảo chiều sang trạng thái hút ròng sau giai đoạn rút vốn trước đó.