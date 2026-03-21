Sẽ huy động hàng triệu tỉ đồng qua chứng khoán

Vì thế, việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường chứng khoán trở nên đặc biệt quan trọng

Ngày 20-3, tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2026 với chủ đề "Phát triển TTCK - góp phần tăng trưởng kinh tế" do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN - Bộ Tài chính) tổ chức, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết năm 2026, cơ quan này đã xây dựng các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển TTCK trong giai đoạn tới.

Hai trụ cột chính

Theo đó, các giải pháp phát triển TTCK được định hướng xoay quanh 2 trụ cột chính, gồm: phát triển nguồn cung và thúc đẩy cầu đầu tư. Trong đó, việc mở rộng nguồn cung tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp (DN) huy động vốn, gia tăng quy mô thị trường; còn phía cầu hướng đến thu hút nhà đầu tư, cải thiện thanh khoản và nâng cao chiều sâu thị trường.

Theo lãnh đạo UBCKNN, sự phát triển bền vững của thị trường không chỉ phụ thuộc vào cơ quan quản lý mà cần sự tham gia chủ động của các thành viên. Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và định chế tài chính trung gian đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, DN niêm yết cũng cần cải thiện quản trị, minh bạch thông tin và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Ở chiều ngược lại, sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức và các quỹ chuyên nghiệp cũng góp phần nâng chuẩn quản trị, nâng cao chất lượng toàn thị trường. "UBCKNN khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng thị trường trong việc hoàn thiện chính sách, tạo nền tảng cho TTCK phát triển bền vững và giữ vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế" - bà Phương phát biểu.

Về dòng vốn quốc tế, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường nước ngoài thuộc Công ty Chứng khoán SSI, cho biết nhiều định chế tài chính lớn như Morgan Stanley, UBS và Barclays đang gia tăng sự quan tâm tới thị trường Việt Nam. Theo ông, nếu tiến trình nâng hạng thị trường được thúc đẩy, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,5 tỉ USD dòng vốn thụ động, cùng với 2-5 tỉ USD từ các quỹ đầu tư chủ động.

Thị trường chứng khoán có vai trò rất lớn trong việc huy động vốn cho nền kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: LAM GIANG

Để đón đầu dòng vốn này, ông Thomas Nguyễn cho rằng cần tiếp tục mở rộng "hàng hóa" trên thị trường, đặc biệt là đẩy nhanh cổ phần hóa DN nhà nước thông qua các đợt chào bán cổ phần lần đầu (IPO) và đưa các DN này lên sàn một cách minh bạch, bài bản.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Công ty CP FiinGroup, chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư quốc tế vẫn chưa đánh giá đầy đủ về nền tảng kinh tế và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Nguyên nhân không chỉ đến từ yếu tố vĩ mô mà còn nằm ở mức độ minh bạch thông tin và khả năng truyền tải dữ liệu ra thị trường quốc tế.

Theo ông Thuân, việc thiếu chủ động trong đối thoại với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và công bố thông tin chưa đầy đủ đã khiến nhiều điểm tích cực chưa được phản ánh đúng. Do đó, cần sớm chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và tăng cường trao đổi với các tổ chức quốc tế. "Khi cách nhìn của nhà đầu tư quốc tế được cải thiện, chi phí vốn sẽ giảm xuống, qua đó tạo điều kiện để dòng vốn ngoại tham gia sâu và bền vững hơn vào thị trường" - ông Thuân nhấn mạnh.

Nhu cầu vốn lên tới 38,5 triệu tỉ đồng

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 ở mức 2 con số đặt ra yêu cầu rất lớn về huy động nguồn lực.

Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn của nền kinh tế cho giai đoạn này lên tới khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại 80% là từ khu vực ngoài nhà nước. "Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ ngày càng thu hẹp, việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường trở nên đặc biệt quan trọng. Thị trường vốn, đặc biệt là TTCK, được đặt vào vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu này. Đây là nhiệm vụ nặng nề và đầy thách thức, song đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư, các tổ chức tài chính" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu UBCKNN tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, đồng bộ, tiệm cận thông lệ quốc tế; trong đó chú trọng chuẩn mực quản trị công ty, công bố thông tin và bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, triển khai hiệu quả các đề án phát triển và nâng hạng thị trường, mở rộng quy mô, đa dạng hóa hàng hóa thị trường.

Theo Bộ trưởng, cần tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch trên TTCK; khuyến khích các DN lớn, DN có tiềm năng tăng trưởng cao tham gia thị trường; tiếp tục phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp như quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài dài hạn, ổn định vào thị trường. Bộ trưởng nhấn mạnh niềm tin của nhà đầu tư là yếu tố cốt lõi đối với sự phát triển bền vững của TTCK. Do đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm thị trường vận hành công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Tiếp tục giảm sốc Phiên giao dịch ngày 20-3, TTCK trong nước tiếp tục rơi vào cảnh bán tháo do chịu áp lực lớn từ chiến sự Trung Đông, cùng giá xăng dầu tăng sốc. Kết phiên, VN-Index giảm 51,32 điểm, tương đương 3%, xuống 1.647,8 điểm. Bảng điện HoSE ghi nhận 95 mã tăng so với 241 mã giảm, trong đó có 10 mã giảm sàn, lọt vào nhóm những thị trường giảm mạnh nhất thế giới trong ngày. Nhà đầu tư ngoại cũng thể hiện tâm lý tiêu cực khi bán ròng gần 1.900 tỉ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, có tới 10 mã cổ phiếu lớn bị khối này bán ròng trên 100 tỉ đồng như HPG 667 tỉ đồng, kế đến là VIC, DGC, KBC, FPT...



