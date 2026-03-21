21-03-2026 - 14:46 PM | Thị trường chứng khoán

Lô trái phiếu phát hành năm 2016 của HAGL sẽ đáo hạn ngay trong tháng 3

Sau điều chỉnh, trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A của HAGL sẽ đáo hạn vào 26/3/2026 thay vì 30/12/2026.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa thông qua việc điều chỉnh một số nội dung, điều khoản của Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A.

Theo đó, HAGL điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu từ 10 năm thành 3.373 ngày, qua đó ngày đáo hạn cũng được rút ngắn từ 30/12/2026 thành 26/3/2026.

Được biết, trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A này có mã HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016, tổng giá trị gần 6.596 tỷ đồng. Lô này gồm 6.596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Lãi suất áp dụng 9,6%/năm.

Trái chủ ban đầu của lô trái phiếu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, BIDV đã thực hiện bán toàn bộ trái phiếu HAGL năm 2016 – Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC, trực thuộc Bộ Tài chính).

Kể từ ngày 29/12/2025, DAТС chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Tính đến cuối năm 2025, HAGL ghi nhận tại báo cáo tài chính dư nợ còn lại của lô trái phiếu này là 1.099 tỷ đồng.

Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của HAGL

Trong diễn biến khác, HAGL vừa công bố sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 17/4 tới tại khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 6/3 vừa qua.

Đại hội dự kiến thông qua một số nội dung như: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2026; Các báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026; Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2026; Bổ sung cập nhật ngành nghề kinh doanh...

Dự kiến chương trình chi tiết trình đại hội sẽ được công bố trên trang web của Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 27/3/2026.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

