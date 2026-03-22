Diễn biến mới nhất liên quan sự cố trên ONUS và Hana Gold

Những ngày cuối tuần, trong khi giới đầu tư tiền số hoang mang, lo mất trắng vì sàn ONUS không truy cập được, thì những người đầu tư vàng trên Hana Gold cũng hoang mang không kém.

Ứng dụng Hana Gold bất ngờ thông báo khóa tính năng rút tiền nhanh để "nâng cấp và cập nhật dữ liệu". Khi liên hệ qua kênh chăm sóc khách hàng, người dùng chỉ nghe phần giới thiệu tự động; các thao tác kết nối với nhân viên đều bị gián đoạn.

Hana Gold được giới thiệu là đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực vàng, cho phép người dùng mua vàng với số tiền nhỏ từ 100.000 đồng. Doanh nghiệp này do bà Hana Ngô sáng lập, đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng quản lý và đầu tư tài sản hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Hana Gold thông báo tạm thời khóa tính năng rút tiền nhanh

Theo công bố, nền tảng này có hơn 300.000 người dùng, vận hành 5 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời đã huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.

Đáng chú ý, diễn biến tại Hana Gold xảy ra cùng thời điểm ứng dụng tiền mã hóa ONUS gặp sự cố. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng đến những điều chẳng lành.

Đặc biệt, trong lúc ONUS gặp sự cố và Hana Gold cập nhật hệ thống, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải thông tin liên quan đến hai nền tảng này kèm theo các đường link dẫn vào hội nhóm trên Zalo, Telegram. Những đường link này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với người dùng khi họ có thể đối mặt với nguy cơ bị cài mã độc hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, cả ONUS và Hana Gold đều có mối liên hệ với Công ty CP Đầu tư HVA (HVA Group), nơi ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

HVA Group đang giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM và tham gia nhiều lĩnh vực như dịch vụ ngân hàng và đầu tư, đổi mới sáng tạo, tư vấn - ủy thác M&A, hỗ trợ tài chính, kinh doanh vàng nguyên liệu, nhượng quyền, bất động sản công nghiệp và các sản phẩm công nghệ đầu tư.

Dù có quy mô tương đối nhỏ với vốn điều lệ khoảng 137 tỉ đồng và vốn hóa chưa đến 168 tỉ đồng, doanh nghiệp này từng công bố tham vọng lớn trong lĩnh vực tài sản số.

Cụ thể, giữa tháng 9-2025, HVA Group đưa ra kế hoạch tham gia thị trường tài sản số quy mô 100 tỉ USD thông qua đầu tư vào OnusChain và xây dựng hệ sinh thái blockchain trong nước.

Cũng trong tháng 9-2025, HVA Group thành lập Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX, được thành lập tại Đà Nẵng với vốn điều lệ 2 tỉ đồng.

Đến ngày 10-10-2025, DNEX ra mắt nền tảng DNEX Simulation, cho phép mô phỏng giao dịch trong môi trường thử nghiệm và cho biết sẽ xin cấp phép chính thức khi hành lang pháp lý được hoàn thiện.

Phía HVA Group trong ngày 20-3 cũng phát đi thông báo với nội dung: "Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị liên quan tại nhiều tỉnh, thành. Trong quá trình này, một số nhân sự phụ trách kế toán cùng các thiết bị phục vụ vận hành (bao gồm thiết bị xác thực giao dịch) hiện tạm thời không thể sử dụng".

Theo HVA Group, động thái trên dẫn đến việc một số chức năng trên hệ thống bị gián đoạn, đặc biệt là các thao tác cần xác thực. Đơn vị cho biết chưa thể thực hiện đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để duyệt lệnh chi. Các hạn mức chi tự động đã đạt giới hạn và hiện không còn khả dụng. Việc xử lý yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư tạm thời bị gián đoạn.