Chủ tịch Chứng khoán SSI khẳng định không kinh doanh cổ phiếu của chính mình

Ngày 23-4, tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2026, nhiều cổ đông đã chất vấn lãnh đạo Công ty CP Chứng Khoán SSI (Chứng khoán SSI) nhiều câu hỏi nóng.

Nói về tiềm năng Thị trường chứng khoán (TTCK), ông Nguyễn Duy Hưng- Chủ tịch HĐQT SSI cho biết tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng trong nước Chính phủ đặt mục tiêu tăng đầu tư lên đến 39 triệu tỉ đồng phát triển đất nước cho thấy sẽ có nhiều cơ hội cho thị trường nhưng cũng nhiều thách thức.

Toàn cảnh ĐHCĐ chứng khoán SSI

Việc TTCK vừa được nâng hạng là bước tiến lớn, tiếp theo cho hành trình 26 năm qua với mục tiêu sẽ cao hơn. Diện mạo của nhà đầu tư, của thị trường đã phát triển cao hơn nhiều so với trước, vì họ không còn chỉ mua bán lướt sóng kiếm tiền mà còn đầu tư, tích sản. Đây là điều tích cực, từ đó kỳ vọng TTCK sẽ ngày càng tốt hơn.

Về việc giảm tỉ lệ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) trong 2 quý gần nhất, ông Nguyễn Hưng cho biết, với công ty quy mô vốn lớn, có kinh nghiệm trên thị trường như SSI, việc huy động đầu vào không khó, nhưng tìm đầu ra như thế nào để tất cả cùng thành công là quan trọng. Khi thị trường xuống, SSI không thể thúc nhà đầu tư vay margin để mất tiền, để nhà đầu tư có cảm giác không an toàn không phải là cách của SSI muốn để đi theo hướng phát triển không bền vững.

Lãnh đạo SSI không bao giờ kinh doanh cổ phiếu của chính mình

Ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định HĐQT SSI không bao giờ can thiệp về giá cổ phiếu. Cá nhân ông cũng không bao giờ kinh doanh cổ phiếu của chính mình. "Ai cũng muốn giá cổ phiếu của mình tăng, nhưng tăng do thị trường, do nhà đầu tư quyết định. Nhà đầu tư có niềm tin, đầu tư vào thì giá cổ phiếu sẽ tăng còn tăng do mong muốn, động tác của những người tham gia điều hành không phải cách làm của SSI", ông Hưng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về việc vì sao SSI thành lập công ty tài sản mã hóa, ông Hưng cho biết SSI chỉ làm khi nhìn thấy rõ các cơ hội, chỉ làm khi nhìn được mô hình hoạt động, nó sẽ mang lại lợi ích thế nào cho doanh nghiệp, mang lại an toàn cho nhà đầu tư, cổ đông.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của SSI đã gây ấn tượng doanh thu hợp nhất 3.295 tỉ đồng, tăng 46%, lợi nhuận hợp nhất 1.593 tỉ đồng. SSI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2026 là 15.660 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.838 tỉ đồng tăng 15%. Ngoài ra, ĐHCĐ của SSI cũng thông qua việc chia cổ tức 30%, trong đó 10% tiền mặt (tương ứng 2.500 tỉ đồng) và 20% bằng cổ phiếu; bầu bổ sung các 1 thành viên HĐQT thay thế ông Kosuke Mizuno.

Đến hết quý I/2026, công ty mẹ ghi nhận tổng tài sản 91.893 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu 38.531 tỉ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2025. Trong quý, SSI hoàn tất tăng vốn 6.227 tỉ đồng từ chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.