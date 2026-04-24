Hơn 140 tấn bạc rời kho của tổ chức hàng đầu thế giới sau hai ngày, chuyện gì đang diễn ra?

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ra hơn 65 tấn bạc trong phiên 24/4, nâng tổng lượng bán ròng sau hai phiên lên 142 tấn. Hiện quỹ này còn nắm giữ khoảng 15.140 tấn bạc, tương đương quy mô gần 42 tỷ USD.

Động thái bán ròng liên tiếp của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc suy yếu, lùi về quanh mốc 75 USD/oz trong phiên 24/4. So với đỉnh thiết lập hồi đầu năm, giá bạc đã giảm xấp xỉ 38%.

Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng rút lui của dòng tiền đầu cơ và tâm lý thận trọng trước các rủi ro vĩ mô. Dữ liệu từ COMEX cho thấy các quỹ đã liên tục thu hẹp vị thế mua ròng sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 3. Dù xuất hiện lực bắt đáy, mức tăng chưa đủ bù đắp lượng bán ra trước đó, khiến vị thế mua ròng giảm dần. Điều này cho thấy kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn đang suy yếu.

Song song, dòng vốn ETF duy trì xu hướng bán ròng, trong khi các tổ chức lớn hạn chế mở vị thế mới do bất ổn địa chính trị liên quan Iran và khu vực eo biển Hormuz, cùng những tranh cãi xoay quanh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi dòng tiền lớn đứng ngoài, thị trường thiếu lực đỡ bền vững.

Ngoài ra, bạc còn chịu áp lực từ biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ – hai yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kim loại quý. Theo bà Rhona O'Connell - – Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại StoneX, giá bạc không phản ánh hoàn toàn mức độ căng thẳng địa chính trị mà chịu chi phối nhiều hơn bởi các biến số tài chính này. Khi USD và lợi suất không còn diễn biến thuận lợi, đà tăng của bạc bị chững lại và dễ điều chỉnh.

Ở góc độ kỹ thuật, chuyên gia Razan Hilal nhận định bạc đang trong giai đoạn tích lũy theo mô hình tiếp diễn, hàm ý khả năng xuất hiện một nhịp biến động mạnh sắp tới. Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ quanh 75 USD/oz, áp lực bán có thể gia tăng nhanh, kéo giá xuống các vùng thấp hơn. Ngược lại, một cú bứt phá rõ ràng là điều kiện cần để xác nhận lại xu hướng tăng.