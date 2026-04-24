TVC gom thêm 500.000 cổ phiếu TVB

PV | 24-04-2026 - 09:00 AM | Thị trường chứng khoán

TVC đã mua thêm 500.000 cổ phiếu TVB, qua đó nâng sở hữu lên 79,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 72,78% vốn Chứng khoán T-Cap.

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản T-Corp (mã: TVC) vừa báo cáo giao dịch mua vào 500.000 cổ phiếu TVB của CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB) trong thời gian từ 26/3 đến 22/4/2026.

Sau giao dịch, TVC nâng sở hữu từ 78,91 triệu cổ phiếu TVB (tỷ lệ 72,32%) lên 79,4 triệu cổ phiếu TVB (tỷ lệ 72,78%).

Được biết, Chủ tịch HĐQT của cả TVC và TVB hiện nay là bà Nguyễn Thị Hằng đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).

Trước đó, TVC đã mua vào 492.200 trong tổng số 800.000 cổ phiếu TVB trong thời gian từ ngày 5/2 đến 6/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Lý do không hoàn tất giao dịch là bởi thị trường không thuận lợi.

Trong diễn biến khác, TVB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 18/4 vừa qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của TVB

Đại hội đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 170 tỷ đồng và lãi sau thuế 90 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và gấp 4,3 lần thực hiện năm 2025. Bên cạnh đó, thù lao cho HĐQT được phê duyệt là 2,5 tỷ đồng.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh năm 2025 nhiều khó khăn khi TVB chỉ mang về hơn 92 tỷ đồng doanh thu và gần 21 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 51% và 83% so với năm 2024. So với kế hoạch đề ra, công ty chỉ có thể thực hiện lần lượt 54% về doanh thu và 26% về lợi nhuận.

Về tình hình nhân sự, đại hội miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025 - 2028 đối với ông Lê Văn Cường, căn cứ theo đơn từ nhiệm nộp ngày 11/03. Đáng nói, ông Cường mới chỉ tham gia HĐQT TVB từ đại hội bất thường hồi tháng 10/2025.

Ở chiều ngược lại, đại hội thông qua bầu ông Lê Hồng Việt làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Ông Lê Hồng Việt sinh năm 1988, trước khi được bổ nhiệm đang làm Trợ lý HĐQT, đồng thời giữ vai trò tương tự tại CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (HNX: TVC) - công ty mẹ TVB - từ tháng 02/2026.

