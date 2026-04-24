Vinaconex dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ của Giầy Thượng Đình

CTCP Giầy Thượng Đình (mã: GTD, sàn UPCoM) vừa bổ sung tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng ngày 6/5/2026 tới đây.



Đáng chú ý, Giầy Thượng Đình bổ sung tờ trình thông qua việc Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) sẽ nhận chuyển nhượng 2,23 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng 24,03% vốn GTD mà không phải chào mua công khai.

Đối tác chuyển nhượng cổ phiếu GTD cho Vinaconex là nhóm cổ đông do bà Mai Huyền Trang đại diện, cụ thể như sau:

Đáng nói, một bên liên quan đến Vinaconex là CTCP An Quý Hưng Holding mới trở thành cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua vào tổng cộng 1,8 triệu cổ phiếu GTD trong 2 phiên giao dịch ngày 3/4/2026 và 7/4/2026. Qua đó, công ty này tăng sở hữu từ 459.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4,94%) lên mức 2,23 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).

CTCP An Quý Hưng Holding mới được thành lập tháng 10/2025, đăng ký ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông góp 79,2%; bà Đỗ Thị Thanh góp 19,2% và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tùng (SN 1994) góp 1,6%. Ông Nguyễn Xuân Đông được biết đến là Tổng Giám đốc của Vinaconex. Theo tìm hiểu, tháng 11/2025, An Quý Hưng Holding trở thành cổ đông nắm 99,99% vốn tại Công ty TNHH An Quý Hưng. Tháng 11/2021, Công ty TNHH An Quý Hưng góp 99,92% vốn cùng các cá nhân là ông Đào Ngọc Thanh, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới thành lập CTCP Đầu tư Pacific Holdings. Pacific Holdings hiện là cổ đông lớn nhất của Vinaconex.

Do đó, nếu mua vào thành công, nhóm Vinaconex có thể nâng sở hữu lên tổng cộng 48% vốn của Giầy Thượng Đình.

Không chỉ nhận chuyển nhượng cổ phiếu GTD từ cổ đông khác, Vinaconex còn đăng ký mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Giầy Thượng Đình.

GTD sẽ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 216,5 triệu cổ phiếu, gấp 23 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm.

Có 5 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này. Trong đó, VCG đăng ký mua 53,1 triệu cổ phiếu, An Quý Hưng Holding dự mua khoảng 51,9 triệu cổ phiếu. Ngoài ra còn có CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải dự mua hơn 51,9 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy dự kiến mua gần 33,5 triệu cổ phiếu và cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng dự mua 25,9 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, chưa bằng 1/10 thị giá cổ phiếu GTD hiện tại. Giầy Thượng Đình dự kiến thu về 2.165 tỷ đồng từ đợt chào bán, trong đó, 2.000 tỷ đồng được dùng để thực hiện dự án "Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình" tại khu đất 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội) và 165 tỷ đồng còn lại dành cho việc di dời nhà máy và bổ sung vốn lưu động.

Theo công bố trước đó, Giầy Thượng Đình cũng trình cổ đông thông qua chủ trương di dời Nhà máy sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Thời gian di chuyển dự kiến từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026.

Đối với khu đất rộng 36.105 m2 tại 277 Nguyễn Trãi sau khi di dời nhà máy, Giầy Thượng Đình muốn xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Khương Đình.

Tổng vốn đầu tư cho dự án dự kiến khoảng 9.907 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nguồn vốn được lấy từ vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác.

Trong đó, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ (dự kiến cao 25 - 40 tầng, 4 - 5 tầng hầm) chiếm phần lớn vốn đầu tư với gần 5.646,7 tỷ đồng; công trình văn phòng, thương mại dịch vụ (dự kiến cao 25 - 40 tầng, 4 - 5 tầng hầm) hơn 1.538,1 tỷ đồng. Ngoài ra, trường học liên cấp 1, 2, 3 (dự kiến cao 8 - 12 tầng, 2 - 3 tầng hầm) có vốn đầu tư khoảng hơn 541,3 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sử dụng khoảng 20% vốn tự có để thực hiện dự án, tương đương 1.981,4 tỷ đồng, phần còn lại 7.925,6 tỷ đồng sẽ huy động từ vốn vay.



