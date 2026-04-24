Tập đoàn Novaland có chủ tịch 44 tuổi

Chiều 23/4, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tại NovaWorld Phan Thiet, tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - nhấn mạnh: “Việc thực hiện các cam kết với khách hàng và cổ đông không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là uy tín và danh dự của doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin của thị trường không chỉ được xây dựng bằng lời nói, mà phải được khôi phục bằng những hành động cụ thể và kết quả thực tế. Hội đồng quản trị kiên quyết thực hiện dứt điểm các tồn đọng để đạt được các mục tiêu trong năm 2026”.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland phát biểu khai mạc đại hội.

Ông Nhơn cho biết thêm, trong thời gian tới, Novaland sẽ tập trung hoàn thiện và nỗ lực thực hiện các cam kết tại những dự án trọng điểm.

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị (ông Bùi Cao Nhật Quân và ông Phạm Tiến Vân) và 1 thành viên hội đồng quản trị độc lập (ông Hoàng Đức Hùng) để thay thế 3 vị trí hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026. Như vậy, cơ cấu Hội đồng quản trị Novaland gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đại diện cho các tân thành viên Hội đồng quản trị Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân cho biết, hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ý thức rõ trọng trách trên vai và khẳng định Novaland đang triển khai một cuộc cải cách mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt nhất từ trước đến nay, với ưu tiên cao nhất là hoàn tất các cam kết đối với khách hàng và nhà đầu tư.

Sau đó, Hội đồng quản trị Novaland đã tiến hành họp và bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Cao Nhật Quân năm nay 44 tuổi, là con trai của ông Bùi Thành Nhơn - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Ông Quân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Western Washington (Mỹ). Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc khối Đầu tư và thương mại Novaland trong vòng 10 năm, từ năm 2007-2017.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Novaland, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân trực tiếp nắm giữ 75,32 triệu cổ phần, tương đương 3,67% vốn điều lệ.

Novaland cũng thống nhất chủ trương thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG và bổ nhiệm ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch. Ủy ban có trách nhiệm tham mưu định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững và tiêu chuẩn ESG được triển khai xuyên suốt, hiệu quả.

Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Năm nay, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng - tăng hơn 3 lần so với kết quả thực hiện năm 2025. Mục tiêu năm 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng.

Novaland không chia cổ tức năm 2025. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ dùng để tập trung vào các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh.

NVL cũng đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TPHCM, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm.