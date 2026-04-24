Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại hội cổ đông Chứng khoán HSC: Tăng vốn điều lệ lên 15.800 tỷ, sẽ tham gia Trung tâm tài chính quốc tế

P.V | 24-04-2026 - 08:22 AM | Thị trường chứng khoán

Chiều ngày 23/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua các nội dung trọng yếu liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn, chính sách cổ tức, định hướng mở rộng hoạt động cũng như các nội dung về quản trị công ty trong năm 2026

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Thông qua phương án tăng vốn

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.302 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 50% và 56% so với năm 2025.

Các định hướng trọng tâm trong năm 2026 bao gồm: Tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng; Nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng; Tăng cường quản trị rủi ro và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Đại hội đã thông qua các phương án tăng vốn với tổng quy mô dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Cụ thể, HSC phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến chào bán tối đa 270 triệu cổ phiếu theo phương thực thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến 2.700 tỷ đồng.

Về phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2026, tối đa 22 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị khoảng 220 tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất các phương án trên, vốn điều lệ của HSC dự kiến tăng từ 10.808 tỷ đồng lên khoảng 15.800 tỷ đồng.

HSC cũng dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%. Đồng thời, Đại hội đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2026 với tỷ lệ tối đa không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức chi trả dự kiến khoảng 700 đồng/cổ phiếu.

Tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Đại hội đã thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên do HSC sở hữu 100% vốn, với quy mô vốn điều lệ dự kiến khoảng 800 tỷ đồng, nhằm tham gia với tư cách thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Việc hiện diện tại Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp HSC mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, khách hàng và đối tác quốc tế, đồng thời tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi và hướng tới các chuẩn mực vận hành, quản trị theo thông lệ quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty trong dài hạn. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời hoàn tất bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2030.

Việc thông qua các nội dung trọng yếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là nền tảng quan trọng để HSC tiếp tục triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn tới, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giá trị cho cổ đông.

P.V

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên