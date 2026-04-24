SJ Group (SJS): Đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ đồng, tăng vốn và dồn lực cho loạt đại dự án

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Bách, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ các tờ trình với tỷ lệ tán thành cao. Trọng tâm của phiên họp xoay quanh câu chuyện bứt phá lợi nhuận, chiến lược nâng cấp sản phẩm và kế hoạch mở rộng quỹ đất thông qua M&A.

Tham vọng lợi nhuận nghìn tỷ và bài toán tăng vốn

Năm 2026, SJ Group đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với các chỉ tiêu tăng trưởng đột phá: Doanh thu 2.450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chạm mốc 1.195 tỷ đồng và giá trị sản lượng đạt 1.925 tỷ đồng. Mức cổ tức năm 2026 dự kiến duy trì từ 10% đến 15%.

Theo BCTC đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (chấp nhận toàn phần), tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hợp nhất của SJ Group đạt 365,39 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2025 đóng góp 361,50 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ đã chính thức chốt phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tương đương phát hành thêm 29,74 triệu cổ phiếu (trị giá 297,47 tỷ đồng).

Đặc biệt, nhằm chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng mới, cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, SJ Group dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng. Toàn bộ dòng tiền này sẽ được dồn lực trực tiếp để triển khai dự án trọng điểm Văn La.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của SJ Group sẽ tăng mạnh từ gần 2.975 tỷ đồng lên mức 5.272 tỷ đồng.

Điểm rơi lợi nhuận từ Nam An Khánh và Văn La

Chia sẻ với cổ đông, Tổng Giám đốc Trần Như Trung khẳng định 2026 là "năm bản lề" khi hai dự án đầu tàu là Vista Nam An Khánh và The Vista Văn La đồng loạt bước vào giai đoạn ghi nhận doanh thu.

Ông Trần Như Trung – Tổng giám đốc SJ Group

"Năm 2026 là thời điểm vàng để SJ Group hái quả sau nhiều năm kiên trì chuẩn bị pháp lý và đầu tư bài bản. Chiến lược của chúng tôi nhất quán: hoàn thiện pháp lý trước, làm sản phẩm tốt trước - kinh doanh hiệu quả sẽ là hệ quả tất yếu", ông Trung nhấn mạnh.

Tại dự án Vista Nam An Khánh, thay vì ồ ạt bán hàng, công ty đã dành năm 2025 để hoàn thiện hạ tầng cảnh quan, trồng mới hàng chục nghìn cây xanh, hoàn thiện đường Ecopath và hồ trung tâm nhằm tạo nền tảng giá trị vững chắc. Sang năm 2026, dự án sẽ hoàn thành 100% thi công nhà ở thấp tầng (phân khu Vista Serena, Vista Garden), khởi công phân khu Lavista và đẩy nhanh pháp lý các tòa cao tầng (CT3, CT4, HH5). Đáng chú ý, toàn bộ thiết kế cao tầng và công tác điều chỉnh quy hoạch toàn khu đang được đảm nhiệm bởi SOM (Mỹ) - đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới từng kiến tạo đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng.

Tiến độ thi công được đẩy nhanh tại phân khu thấp tầng Vista Serena và Vista Garden (Vista Nam An Khánh). SJ Group mục tiêu hoàn thành 100% hạng mục này trong năm 2026

Đối với dự án The Vista Văn La, đây được xác định là hạt nhân tạo doanh thu lớn nhất trong năm 2026. Hiện mọi thủ tục, thiết kế đã hoàn tất, nhà thầu đã ký hợp đồng thử cọc móng và đang thi công cấp tập. Tổ hợp 12 ha này được định vị là "ốc đảo xanh" với thiết kế đẳng cấp quốc tế, sở hữu chứng chỉ công trình xanh cùng lợi thế thương mại đắc địa khi nằm sát ga Metro tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Chuyển mình thành nhà phát triển đô thị thông minh và tầm nhìn M&A

Sự chuyển dịch chiến lược của SJ Group không chỉ dừng lại ở các dự án hiện hữu. Đối với quỹ đất vệ tinh, dự án Thịnh Lang (Hòa Bình) đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao đất; dự án Hòa Hải (Đà Nẵng) và Ngọc Vừng (Quảng Ninh) đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang định vị sản phẩm.

Đặc biệt, siêu dự án Tiến Xuân (hơn 1.200 ha) – sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc pháp lý lịch sử – nay đã được định hình chiến lược rõ nét. SJ Group sẽ phát triển dự án này thành "Đô thị công nghệ thông minh Tiến Xuân", đóng vai trò là trung tâm dịch vụ tiện ích, lưu trú và ươm mầm start-up, bổ trợ trực tiếp cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công ty đã bắt tay với Perkins Eastman (Mỹ) - thương hiệu tư vấn số 1 thế giới về thiết kế tổ hợp đô thị gắn liền với khu công nghệ và trường đại học.

Bước đi này minh chứng cho định hướng chuyển mình của SJ Group: từ một chủ đầu tư bất động sản thuần túy sang nhà phát triển đô thị xanh - thông minh toàn diện, dựa trên bộ ba nền tảng: Pháp lý chuẩn - Sản phẩm tốt - Hệ sinh thái dịch vụ hoàn thiện.

Bên cạnh đó, để duy trì động lực tăng trưởng dài hạn, Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Bách tiết lộ SJ Group sẽ tiếp tục đánh giá và tìm kiếm các cơ hội M&A phù hợp trong thời gian tới nhằm không ngừng mở rộng quỹ tài sản cho doanh nghiệp.