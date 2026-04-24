Giá vàng tụt dốc, quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả" hơn chục tấn

Ngọc Ly | 24-04-2026 - 10:46 AM | Thị trường chứng khoán

Đà leo thang của giá dầu đã đẩy giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/oz trong phiên giao dịch 23/4.

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tiếp tục bán ròng 1,7 tấn vàng trong ngày 23/4, kéo dài chuỗi 4 phiên xả hàng liên tiếp. Tổng lượng vàng bán ra trong 4 phiên là 11,4 tấn, qua đó giảm lượng vàng nắm giữ còn gần 1.049 tấn.

Đà leo thang của giá dầu làm dấy lên mối lo về lạm phát đã khiến giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/oz trong phiên giao dịch 23/4. Theo dữ liệu trên sàn Kitco, giá vàng hiện đang giao dịch quanh vùng 4.670 USD/oz, giảm khoảng 1,2% sau 2 phiên.

Cùng chiều bán ròng, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ra hơn 65 tấn bạc trong phiên 23/4, nâng tổng lượng bán ròng sau hai phiên lên 142 tấn.

Theo nhiều nhận định, khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn để chống lạm phát, tạo ra một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng và bạc.﻿

Tuy nhiên, đối với Jeff Sarti, Giám đốc điều hành của Morton Wealth trao đổi tại một cuộc phỏng vấn với Kitco News cho rằng: "Vàng không phải là một khoản đầu tư — mà là một khoản tiết kiệm. Về lâu dài, mục đích của vàng là để lưu trữ giá trị".

Nhìn xa hơn sự biến động ngắn hạn, Sarti cho biết triển vọng lạc quan dài hạn của ông về vàng bắt nguồn từ những lo ngại mang tính cấu trúc về nợ chính phủ và chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh nợ nần gia tăng, rủi ro lạm phát dai dẳng và nguy cơ đình trệ kinh tế tiềm tàng, Sarti dự đoán các nhà đầu tư sẽ ngày càng ưa chuộng tài sản hữu hình hơn tài sản tài chính. Ông cho rằng sự chuyển dịch này có thể định hình giai đoạn tiếp theo của thị trường vàng – không phải như một hoạt động đầu cơ, mà là một yếu tố nền tảng cho sự ổn định của danh mục đầu tư.

Loạt tên tuổi đánh tiếng giảm tự doanh cổ phiếu, chuyện gì đang xảy ra?

Loạt tên tuổi đánh tiếng giảm tự doanh cổ phiếu, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Loạt đại gia đổ tiền vào “miếng bánh” 200 tỷ USD, vì sao SSI rút khỏi cuộc đua tài sản số?

Loạt đại gia đổ tiền vào “miếng bánh” 200 tỷ USD, vì sao SSI rút khỏi cuộc đua tài sản số? Nổi bật

Ông Trương Gia Bình: Việt Nam mơ rất lớn và từng có xuất phát điểm giống Hàn Quốc

Ông Trương Gia Bình: Việt Nam mơ rất lớn và từng có xuất phát điểm giống Hàn Quốc

10:43 , 24/04/2026
Hơn 140 tấn bạc rời kho của tổ chức hàng đầu thế giới sau hai ngày, chuyện gì đang diễn ra?

Hơn 140 tấn bạc rời kho của tổ chức hàng đầu thế giới sau hai ngày, chuyện gì đang diễn ra?

10:19 , 24/04/2026
HSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2026

HSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2026

10:00 , 24/04/2026
SJ Group (SJS): Đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ đồng, tăng vốn và dồn lực cho loạt đại dự án

SJ Group (SJS): Đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ đồng, tăng vốn và dồn lực cho loạt đại dự án

10:00 , 24/04/2026

