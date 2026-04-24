Ông Trương Gia Bình: Việt Nam mơ rất lớn và từng có xuất phát điểm giống Hàn Quốc

Ngày 23/4, Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, Tập đoàn FPT đã tham gia và triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và AI. FPT tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) chiến lược của doanh nghiệp Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Lãnh đạo Hàn Quốc để thực hiện hoạt động cấp cao giữa hai nhà nước.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT cùng đoàn Lãnh đạo FPT đã tham dự các hoạt động cấp cao, trực tiếp trao đổi với các cơ quan hoạch định chính sách và các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực AI, hạ tầng số và bán dẫn.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược về hợp tác giữa hai quốc gia.“Vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia công nghiệp tiên tiến. Việt Nam chúng ta cũng từng có xuất phát điểm như vậy, mơ rất lớn và chắc chắn giấc mơ hoàn toàn chính đáng ấy sẽ đến nhờ hợp tác giữa hai nước”, ông Trương Gia Bình khẳng định.

Theo ông, thế giới hiện nay có ba thách thức rất lớn là mức độ bất định rất cao, làn sóng trí tuệ nhân tạo đang tái cấu trúc toàn bộ – từ nhà máy, doanh nghiệp cho đến xã hội và áp lực cạnh tranh giữa các quốc gia khi sản phẩm mới được làm ra với tốc độ rất nhanh, chi phí thấp.

Để Việt Nam và Hàn Quốc cùng vượt qua thách thức này, ông Trương Gia Bình đề xuất với Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Việt Nam sẽ hình thành một cơ chế hợp tác mang tính chiến lược, tập trung vào giải quyết những vấn đề lớn, hai bên có thể cùng nhau hành động, cùng nhau tính toán, để hiện thực hóa giấc mơ phát triển nhanh nhất.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng ở lĩnh vực công nghệ và bán dẫn với các đối tác hàng đầu Hàn Quốc. Theo đó: FPT và Hiệp hội Công nghiệp Fabless Hàn Quốc (KFIA) đã ký kết hợp tác nhằm xây dựng mô hình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực bán dẫn. KFIA là hiệp hội đại diện lớn nhất cho các công ty thiết kế chip tại Hàn Quốc, với gần 150 thành viên, đóng vai trò trung tâm kết nối doanh nghiệp fabless với toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn và tham gia hoạch định chính sách ngành. Biên bản hợp tác hướng tới các trọng tâm: nghiên cứu và phát triển công nghệ bán dẫn thế hệ mới; xây dựng hệ sinh thái và chuỗi cung ứng bán dẫn Việt – Hàn; thúc đẩy trao đổi nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao; và tận dụng mạng lưới doanh nghiệp hai bên để mở rộng cơ hội kinh doanh toàn cầu. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng hiện diện của FPT tại thị trường Hàn Quốc.

FPT và Shinhan Bank (Hàn Quốc), Ngân hàng hàng đầu thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính số, khởi nghiệp và các công nghệ chiến lược, với AI đóng vai trò nền tảng, mở ra dư địa tăng trưởng mới trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và Hàn Quốc. FPT và Shinhan Bank sẽ cùng tìm kiếm các cơ hội đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI và dữ liệu lớn nhằm đẩy nhanh phát triển giải pháp, tăng cường kết nối hệ sinh thái và tạo ra giá trị số mới. Hai bên cũng mong muốn tăng cường hợp tác, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, công nghệ lượng tử, kinh tế tầm thấp, giao thông tương lai và các công nghệ thế hệ mới. FPT và Shinhan Bank cũng sẽ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tiếp cận thị trường của nhau.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT (thứ 7 từ phải sang) ký thoả thuận hợp tác giữa FPT và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, FPT ký kết Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn GS Engineering & Construction (Tập đoàn GS E&C) nhằm tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu AI-ready và các dự án đô thị thông minh tại Việt Nam, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh bền vững. FPT và GS E&C sẽ thúc đẩy phát triển các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, bao gồm hạ tầng số, giao thông thông minh, quản lý năng lượng, an ninh công cộng và các dịch vụ đô thị.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn FPT và GS E&C.

Các hợp tác này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng trọng yếu.

FPT vừa kỷ niệm tròn một thập kỷ hoạt động tại thị trường Hàn Quốc, từ con số không, tập đoàn hiện đạt 92 triệu USD doanh thu và đặt mục tiêu 200 triệu USD vào năm 2026, phản ánh mức độ hiện diện và năng lực triển khai thực tế tại thị trường này. Thông qua các hoạt động và thỏa thuận lần này, FPT tiếp tục củng cố vai trò là đối tác có khả năng triển khai các chương trình AI và chuyển đổi số ở quy mô lớn, đóng góp vào việc hình thành hợp tác công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc trong giai đoạn mới.