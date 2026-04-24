Hơn 22 triệu cổ phiếu PC1 chất sàn, vốn hoá "bốc hơi" gần 1.500 tỷ, điều gì đang diễn ra?

Phiên sáng 24/4, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 tiếp tục lao dốc mạnh. Ngay từ đầu phiên, thị giá đã giảm kịch sàn xuống 22.450 đồng/cp, trong khi lượng dư bán sàn “chất đống” lên tới hơn 22,6 triệu đơn vị – phản ánh áp lực xả hàng rất lớn từ phía nhà đầu tư.

Đây là phiên giảm điểm thứ 8 liên tiếp của mã này, trong đó có 2 phiên giảm kịch sàn. Đáng chú ý, lực cầu gần như “tê liệt” khi bên mua không đủ sức hấp thụ lượng cung giá thấp, khiến cổ phiếu nhanh chóng rơi vào trạng thái trắng bên mua.

Diễn biến trên cho thấy dòng tiền đang rút ra khá quyết liệt khỏi PC1, đặc biệt là ở vùng giá thấp. Với đà giảm hiện tại, thị giá PC1 đã nhanh chóng lùi về vùng giá đầu năm. Chỉ trong 2 phiên gần nhất, vốn hóa doanh nghiệp đã “bốc hơi” khoảng 1.460 tỷ đồng.

Xét trong ngắn hạn, cổ phiếu này đã mất gần 19% giá trị chỉ sau 8 phiên giao dịch, từ vùng 27.600 đồng/cp (ghi nhận ngày 15/4) xuống mức hiện tại. Trước đó, PC1 từng leo lên vùng đỉnh 31.350 đồng/cp trong phiên 3/3, trước khi bước vào nhịp điều chỉnh sâu.

Mới đây, ngày 22/4, CTCP Tập đoàn PC1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.﻿

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 dự kiến đặt ra bao gồm: tổng doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025; phân phối lợi nhuận đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ trả cổ tức 15% tương đương năm 2025.﻿

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua ba phương án. Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp, nhằm huy động khoảng 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, công ty sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, cùng với kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cộng, PC1 dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu – nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ cổ đông. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cho biết doanh nghiệp đang đối mặt với nhu cầu vốn chủ sở hữu rất lớn nhằm phục vụ chiến lược đầu tư liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng. Theo ông, việc chủ động nguồn vốn là yếu tố then chốt để tránh gián đoạn đà phát triển.

Cụ thể, riêng mảng bất động sản khu công nghiệp, PC1 đang triển khai các dự án với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, bao gồm các khu như Yên Phong, VSIP, Nomura 1 và Nomura 2. Trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển thêm tối thiểu 400–500 MW trong 5 năm tới.

Trả lời cổ đông về việc không lựa chọn phát hành ra công chúng, lãnh đạo PC1 cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng nhưng ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm hạn chế pha loãng và đảm bảo ổn định cấu trúc sở hữu. Việc duy trì tỷ lệ kiểm soát của các cổ đông lớn được xem là yếu tố quan trọng để giữ vững định hướng chiến lược dài hạn. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết lượng cổ phiếu chào bán, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm các đối tác phù hợp để phân phối phần còn lại.