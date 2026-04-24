Chứng khoán Nhất Việt phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã: VFS) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026.

Cụ thể, công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương phát hành thêm gần 14 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Thời gian thực hiện trong quý II-III/2026

Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức này, Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 1.540 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội ngày 15/4 vừa qua, cổ đông VFS đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với tổng doanh thu 609 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 204,75 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 10% so với năm 2025.

Trong năm nay, Chứng khoán Nhất Việt có kế hoạch tăng vốn thông qua chào bán 139,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho bên thứ ba.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 1.399 tỷ đồng. Trong đó, 50% được dùng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 50% được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Thời gian triển khai dự kiến 2026-2027, sau khi hoàn tất trả cổ tức cho cổ đông.