Đặt kế hoạch lãi kỷ lục, một doanh nghiệp "lăn chốt" trả cổ tức tiền mặt 50% ngay trong tháng 5

Ngày 8/5 tới đây, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/5/2026.

Với gần 15,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 79 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức lần này. Từ khi niêm yết năm 2013 đến nay, công ty luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn, song mức 50% là cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Công ty mạnh tay chi trả cổ tức sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục ở mức 173 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và gấp 2,8 lần so với năm trước. Thị trường phân bón trong năm chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các nhà sản xuất mới, cùng với diễn biến thời tiết phức tạp và giá nguyên liệu đầu vào như quặng apatit biến động mạnh. Tuy nhiên, giá nông sản duy trì ở mức cao và lượng hàng nhập khẩu sụt giảm đã góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.423 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và khoảng 4% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là năm thứ năm liên tiếp công ty thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ tạm ứng cổ tức tối thiểu 40% trên vốn điều lệ.

Trong quý 1/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 515 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 70,4 tỷ đồng, tăng 40%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỷ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước.