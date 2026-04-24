ĐHĐCĐ Sơn Hà (SHI) chốt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng trong năm 2026

Năm 2025 ổn định doanh thu, nâng cao hiệu quả vận hành

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, Sơn Hà ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.765 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm trước. Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh bán hàng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm, kênh phân phối và kênh thương mại điện tử. Lĩnh vực cốt lõi là sản xuất gia dụng và công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính.

Nhờ doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận gộp của Sơn Hà năm 2025 đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 5%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 8,5%. Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ nét nhờ kiểm soát tốt chi phí và tối ưu vận hành.

Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho đạt 8,16 lần, cải thiện so với mức 7,93 lần của năm 2024, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm áp lực chi phí. Tổng chi phí hoạt động năm 2025 chỉ tăng 0,5%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu 4,5%, giúp tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu thuần giảm từ 8,15% xuống còn 7,84%.

Trong cơ cấu chi phí, chi phí bán hàng giảm 3% và chi phí quản lý giảm 4%, phản ánh nỗ lực tối ưu bộ máy và nâng cao hiệu suất vận hành. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 140 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 82,3 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, Sơn Hà hoàn thành 101,9% mục tiêu doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng và duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Sơn Hà tham gia Hội nghị & Triển lãm Thế giới Thép không gỉ 2025 tại Hà Lan.

Tại thời điểm cuối năm 2025, quy mô tài sản của Sơn Hà tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất và hệ thống phân phối trên toàn quốc. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Sơn Hà tiếp tục được ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín như: Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam… 2025 cũng là năm Sơn Hà tạo dấu ấn mạnh mẽ tại các triển lãm, hội chợ ngành ống inox lớn nhất thế giới, qua đó khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Định hướng 2026: Tái cấu trúc, chuyển đổi số và mở rộng động lực tăng trưởng mới

Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thống nhất định hướng tiếp tục tái cấu trúc toàn diện theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả. Trọng tâm là kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tối ưu mô hình quản trị và tăng năng suất tại các đơn vị thành viên.

Dây chuyền sản xuất bình nước nóng Sơn Hà.

Song song với đó, Sơn Hà đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, hướng tới các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo khác biệt trên thị trường. Đây được xem là nền tảng để Tập đoàn duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu ngày càng phân hóa.

Sơn Hà cũng xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI trong sản xuất kinh doanh cũng như quản trị. Việc số hóa dữ liệu, tối ưu quy trình và nâng cao khả năng điều hành được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống.

Ở góc độ đầu tư, Sơn Hà định hướng mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng ổn định. Trong đó, phân khúc nhà ở xã hội được xác định là hướng đi dài hạn, phù hợp với nhu cầu thị trường và chính sách phát triển. Tập đoàn dự kiến từng bước triển khai các dự án phù hợp, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Phối cảnh dự án BĐS công nghiệp SHI IP Tam Dương của Sơn Hà.

Bên cạnh đó, BĐS công nghiệp cũng được kỳ vọng đóng góp tích cực vào dòng tiền. Hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026, góp phần gia tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Trên cơ sở các định hướng này, Sơn Hà đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 87 tỷ đồng, đồng thời dự kiến duy trì mức cổ tức khoảng 5%.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ đồng thuận cao. Điều này thể hiện sự thống nhất giữa cổ đông và ban lãnh đạo trong định hướng phát triển. Với nền tảng đã được củng cố trong năm 2025 cùng chiến lược điều hành sáng suốt, minh bạch, Sơn Hà đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì tăng trưởng ổn định trong giai đoạn tới.