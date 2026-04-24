Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 2.000 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Ngọc Ly | 24-04-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến diễn biến khá ảm đạm trong phiên cuối tuần. Thiếu lực đỡ, dòng tiền tỏ ra thận trọng khiến VN-Index đóng cửa tại mốc 1.853 điểm, tương ứng giảm hơn 17 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt khoảng 17.300 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.948 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng đột biến 1.935 tỷ đồng﻿

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TCB với giá trị khoảng 34 tỷ đồng. Xếp sau là VPI với khoảng 26 tỷ đồng, SSI khoảng 20 tỷ đồng, VJC khoảng 17 tỷ đồng và MBB khoảng 17 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 417 tỷ đồng. Theo sau là ACB khoảng 279 tỷ đồng, VCB khoảng 240 tỷ đồng, VHM khoảng 132 tỷ đồng và MSB khoảng 105 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

﻿Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ 2 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Các mã được gom ròng tiếp theo gồm TNG khoảng 4 tỷ đồng, NRC khoảng 3 tỷ đồng, MBS khoảng 2 tỷ đồng và CEO khoảng 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, SHS bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 15 tỷ đồng, tiếp đến là IDC khoảng 5 tỷ đồng, HUT khoảng 2 tỷ đồng, NTP khoảng 2 tỷ đồng và PVI khoảng 1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại MSR với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Xếp sau là ABB, MPC và MML với giá trị mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng, tiếp đến là VEF khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACV dẫn đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 11 tỷ đồng, theo sau là QNS khoảng 2 tỷ đồng, ABW khoảng 0,6 tỷ đồng, DRI khoảng 0,2 tỷ đồng và SAS khoảng 0,2 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

