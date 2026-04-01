V-Green và Mediamart triển khai 1.000 tủ đổi pin xe máy điện

Theo Nguyễn Hải | 25-04-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

V-Green sẽ triển khai, vận hành, quản lý khoảng 1.000 tủ đổi pin tại 330 siêu thị điện máy MediaMart

Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty CP MediaMart Việt Nam vừa ký hợp tác phát triển mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện. Hai bên sẽ cùng triển khai và hoàn thành 1.000 tủ đổi pin tại hệ thống 330 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc vào cuối tháng 5. 

Việc hợp tác giữa 2 công ty hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng phục vụ người dùng xe máy điện VinFast đang tăng, đồng thời tăng cường tiện ích trải nghiệm cho khách hàng mua sắm tại hệ thống MediaMart.

Cụ thể, V-Green sẽ triển khai, vận hành, quản lý khoảng 1.000 tủ đổi pin tại 330 siêu thị điện máy MediaMart và sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng tại các địa điểm phù hợp. 

Tùy theo địa điểm triển khai, V-Green có thể bố trí từ 3 đến 5 tủ đổi pin tại mỗi điểm của MediaMart. Dự kiến, toàn bộ mạng lưới sẽ hoàn thành việc lắp đặt vào cuối tháng 5.

V-Green và Mediamart triển khai 1.000 tủ đổi pin xe máy điện- Ảnh 1.

V-Green và Mediamart ký kết hợp tác

Bà Đỗ Thị Thanh, Giám đốc Phát triển mạng lưới của V-Green, cho biết việc hợp tác cùng MediaMart giúp tận dụng tối đa lợi thế về vị trí và độ phủ sâu rộng của chuỗi bán lẻ này. 

Theo ông Lê Quang Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP MediaMart Việt Nam, với mạng lưới hàng trăm siêu thị điện máy, MediaMart nỗ lực tối ưu hóa không gian và mang đến những tiện ích gia tăng thiết thực nhất cho khách hàng.

Thời gian qua, V-Green cũng đã liên tục ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop… để nhanh chóng phủ rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam. 

Theo kế hoạch, V-Green sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý II/2026.

Theo Nguyễn Hải

