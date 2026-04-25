Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” 14 tấn vàng trong tuần 20-24/4

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2,6 tấn vàng trong ngày 24/4, kéo dài chuỗi 5 phiên xả hàng liên tiếp.

Tính chung cả tuần, quỹ này đã bán ròng 14 tấn vàng sau khi mua ròng hơn 13 tấn trong tuần liên trước. Tổng lượng vàng nắm giữ còn gần 1.047 tấn.

Theo dữ liệu trên sàn Kitco, giá vàng chốt phiên 24/4 tăng nhẹ 0,3% lên 4.710 USD/oz. Trong phiên, giá vàng thậm chí có thời điểm giảm sâu về mốc 4.650 USD/oz trước khi bật tăng trở lại nhờ thông tin nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran. Song mức tăng vẫn khá khiêm tốn phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Như vậy, giá vàng đã suy yếu khoảng 2,5% trong tuần qua, chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp trước đó.

Cùng với sự bất ổn kéo dài xung quanh thỏa thuận ngừng bắn và đàm phán hòa bình ở Trung Đông, một số nhà phân tích cho rằng thị trường vàng có thể kiểm tra lại mức đáy của phạm vi biến động rộng hơn vào tuần tới, khi giá dầu tăng cao cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, điều này có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ hiện tại trong tương lai gần.

Trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới, các dự báo của thị trường về chính sách tiền tệ của Fed đã trở nên vô cùng biến động do tình hình kinh tế và địa chính trị bất ổn. Tháng trước, thị trường thậm chí đã bắt đầu nhận thấy một khả năng nhỏ về việc tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, kịch bản khó xảy ra này đã bị loại trừ khỏi thị trường, và hiện tại thị trường đang dao động giữa việc liệu Cục Dự trữ Liên bang có cắt giảm lãi suất hay không. Tuần trước, thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm là 50/50; tuy nhiên, hiện tại thị trường chỉ còn dự đoán khả năng giảm lãi suất dưới 40%.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết mặc dù giá vàng vẫn đang dao động trong phạm vi 200 USD, từ 4.650 đến 4.850 USD/ounce, thị trường vẫn có vị thế tốt để tận dụng các yếu tố cơ bản dài hạn vững chắc.

“ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell khó có thể thay đổi đáng kể lập trường của mình chừng nào nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi, dù ở mức độ khiêm tốn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là quỹ đạo của tài chính công Mỹ, nơi áp lực tài chính ngày càng gia tăng do các khoản trả nợ liên quan đến thuế quan và chi tiêu quân sự tăng cao, tiếp tục làm tăng thêm gánh nặng nợ vốn đã rất lớn ,” ông nói.

Nhìn về phía trước, ông Ole Hansen cho biết luận điểm cơ bản ủng hộ vàng vẫn còn nguyên vẹn. Một khi căng thẳng địa chính trị xung quanh Iran bắt đầu giảm bớt, sự chú ý của nhà đầu tư có khả năng sẽ quay trở lại các động lực cấu trúc đã hỗ trợ đợt tăng giá gần đây của vàng.