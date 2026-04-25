Yeah1 sẽ phát hành 13,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.



Theo đó, Yeah1 sẽ phát hành 13,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025. Nếu hoàn thành, YEG sẽ tăng vốn lên mức 2.052,2 tỷ đồng.

Ngoài nội dung trên, ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hôm 22/4 của Yeah1 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong năm nay, công ty còn một kế hoạch tăng vốn khác đó là chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về tối đa 250 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, Yeah1 muốn dùng 70 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH YeaH1 Network Việt Nam, 80 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 40 tỷ đồng vào CTCP 1Creators và 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành trên, quy mô vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng lên 2.302 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu 1.650 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 105 tỷ đồng, tăng 35,7%. Công ty dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận để lại của năm 2026 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2025, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.639 tỷ đồng, tăng 59,7% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 37%, còn 77,4 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến không chia cổ tức năm 2025.



