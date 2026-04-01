Giá RAM, Chip dự báo sẽ còn tăng mạnh, Thế Giới Di Động tồn kho bao nhiêu thiết bị điện tử?

Theo BCTC quý 1/2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động ghi nhận giá trị hàng tồn kho (sau khi trích lập dự phòng) tăng gần 300 tỷ so với đầu năm lên mức 27.600 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng tài sản tại ngày 31/3. Trong đó, điện thoại di động, thiết bị điện tử, máy tính xách tay, máy tính bảng chiếm hơn 18.300 tỷ đồng.

Thế Giới Di Động duy trì lượng tồn kho lớn các thiết bị điện tử trong bối cảnh giá chip nhớ (đặc biệt là DRAM) được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Theo báo cáo mới công bố của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, giá hợp đồng chip nhớ DRAM truyền thống dự kiến tăng 58-63% trong quý 2/2026. Trong khi đó, giá bộ nhớ NAND Flash, linh kiện chính của ổ cứng SSD, thậm chí có thể nhảy vọt 70-75% so với quý trước.

Đợt tăng này tiếp nối quý 1/2026 biến động và chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong ba tháng đầu năm, giá hợp đồng DRAM ghi nhận mức tăng kỷ lục 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng DRAM hiện chậm lại một chút, trong khi NAND Flash lại vượt xa mức tăng 60% của quý trước. Nguyên nhân của tình trạng trên là việc các nhà cung cấp chip nhớ đang ưu tiên năng lực sản xuất cho khách hàng AI.

Việc duy trì tồn kho ổn định ở mức cao trong bối cảnh giá đầu vào thiết bị điện tử tăng vọt có thể là một trong những yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động trong quý tới. Trước đó, trong quý đầu năm 2026, doanh nghiệp bán lẻ này ghi nhận doanh thu thuần đạt 46.462 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lập kỷ lục 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với quý 1/2025.

Năm 2026, Thê Giới Di Động lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 25% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 mới đây, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc bày tỏ tự tin về kết quả kinh doanh quý 2 của Thế Giới Di Động cũng sẽ tăng trưởng tốt do bước vào mùa vụ kinh doanh cao điểm của mặt hàng điện lạnh, điện máy và các chuỗi kinh doanh khác đều còn dư địa tăng trưởng lớn.

Trả lời lo lắng của cổ đông về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh tham vọng, ông Linh cho biết, chiến sự tại Trung Đông là vấn đề mới, ảnh hưởng đến cả thế giới và Việt Nam. “Trong quá trình lập kế hoạch 2026, chúng tôi giả định GDP tăng trưởng 7,5%. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhưng khẳng định không thay đổi kế hoạch kinh doanh”, ông Linh nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế Giới Di Động cho biết, kế hoạch đặt ra khi chưa có chiến tranh. Kinh tế không đứng yên mà luôn thay đổi. “Tinh thần chung của MWG là nếu có khó khăn thì tìm cách làm thêm làm bớt để bù đắp. Không phải khó khăn là về xin tiền ba mẹ. Chúng tôi không có văn hoá xin xỏ. Không làm được thì sẽ không có thưởng”, ông Tài khẳng định.