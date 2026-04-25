Quỹ Leadvisors trở thành cổ đông lớn của Viconship

Ảnh minh họa

Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors (Quỹ Leadvisors) vừa có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 22/4/2026, quỹ này đã mu vào thành công 60 triệu cổ phiếu VSC, qua đó nâng sở hữu lên 16,03% vốn tại Viconship và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Ở diễn biến ngược lại, bà Trần Thị Phương Anh- Thành viên HĐQT Viconship, đăng ký bán ra 250.000 cổ phiếu VSC trong khoảng thời gian từ 16/4/2026-14/5/2026.

Mục đích thực hiện giao dịch là để giảm tỷ lệ sở hữu; phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Cùng khoảng thời gian trên, ông Hoàng Anh Tuấn- chồng bà Phương Anh, cũng đăng ký bán ra 18.000 cổ phiếu VSC theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu.

Nếu bán ra thành công như đăng ký, bà Phương Anh và ông Anh Tuấn sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/5/2026 tới đây, Viconship sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, tại đại hội, VSC dự kiến trình cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và từng Thành viên HĐQT; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2025.

Ngoài ra, Viconship cũng dự kiến xin ý kiến đại hội thông qua một số tờ trình như: ảo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch kinh doanh 2026 và dự kiến cổ tức 2026; kế hoạch trả thủ lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026;...