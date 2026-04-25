Xử phạt Đại Trường Thành Holdings, Smart Dragon

Đại Trường Thành Holdings

Ngày 24/4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 207/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Theo đó, Đại Trường Thành Holdings bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý II, III, IV năm 2023 riêng và hợp nhất; Báo cáo tài chính quý I, II năm 2024 riêng và hợp nhất; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023, 2024, 2025 đã được soát xét; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý III, IV năm 2024 hợp nhất; Báo cáo tài chính quý I, II, III, IV năm 2025 hợp nhất; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025. Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo tài chính quý III năm 2024 riêng; Báo cáo tài chính quý IV năm 2025 riêng.

Smart Dragon

Công ty CP Đầu tư Smart Dragon (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM) cũng bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Theo quyết định xử phạt của UBCKNN, Smart Dragon không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tài chính 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2023; Tình hình thực hiện cam kết năm 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025; Công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán đối với mã trái phiếu SMDB2124001; Công bố thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán đối với mã trái phiếu SMDB2124001.

Liên quan đến lô SMDB2124001, theo công bố phát hành, lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/1/2021, giá trị phát hành là 1.900 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được đảm bảo bởi các tài sản của Smart Dragon phát sinh từ các hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon do Công ty TNHH Saigon Glory làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, các tài sản liên quan đến một phần của dự án The Spirit of Saigon cũng được sử dụng làm đảm bảo cho lô trái phiếu của Smart Dragon.

The Spirit of Saigon được xây dựng có diện tích hơn 8.500m2, gồm 2 tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng, phần đế cao 7 tầng và tầng hầm nối liên với nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên.



