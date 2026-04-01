Chủ tịch TCBS: Sẵn sàng triển khai tài sản mã hóa ngay sau ngày có giấy phép

Ngày 25/4/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại TP. Hà Nội.

Tại phần thảo luận ĐHĐCĐ 2026, lãnh đạo TCBS lần đầu chia sẻ chi tiết định hướng với tài sản mã hóa và vàng – hai “asset class” mới đang chờ hành lang pháp lý, nhưng doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị sẵn nền tảng để có thể triển khai ngay khi được cấp phép.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về chiến lược với tài sản mã hóa, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch TCBS cho biết, công ty hiện là một trong số ít đơn vị được cơ quan quản lý lựa chọn để tiếp tục xem xét, rà soát trong lĩnh vực còn rất mới tại Việt Nam.

Theo ông Minh, tài sản mã hóa không đơn thuần là câu chuyện xây dựng một sàn giao dịch, mà là cả một hệ sinh thái phức tạp. Trong thời gian chờ đợi khung pháp lý hoàn thiện, TCBS đã chủ động phát triển nhiều cấu phần quan trọng, trong đó có việc “tokenize” các tài sản thực thành tài sản mã hóa để có thể giao dịch trên nền tảng số trong tương lai.

Một mảng trọng yếu khác được doanh nghiệp đặc biệt chú trọng là hạ tầng lưu ký và bảo mật tài sản. “Khi có tài sản mã hóa, câu hỏi lớn nhất là tiền được lưu trữ ở đâu, ví nóng hay ví lạnh có an toàn không và được kiểm soát như thế nào. Đây có lẽ là mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị”, ông Minh nhấn mạnh.

Với lợi thế là công ty con của Techcombank, TCBS cho biết có điều kiện kế thừa kinh nghiệm về công nghệ, quản trị rủi ro và quy trình vận hành từ ngân hàng mẹ nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho nhà đầu tư. “Nếu không làm tốt yếu tố an toàn, nhà đầu tư sẽ không đến”, lãnh đạo TCBS nói.

Mục tiêu của công ty là hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị để có thể triển khai hoạt động kinh doanh ngay khi được cấp phép. “ Chúng tôi hướng tới việc có thể hoạt động ngay sau ngày có giấy phép ”, ông Minh cho biết, đồng thời thừa nhận việc xây dựng một ngành kinh doanh mới sẽ là quá trình kéo dài nhiều năm với nhiều cấu phần phải hoàn thiện đồng bộ.

Không chỉ phát triển mảng tài sản mã hóa, TCBS cũng đang nghiên cứu mở rộng sang các sản phẩm đầu tư mới, trong đó có vàng.

Liên quan đến thị trường vàng, Chủ tịch TCBS cho biết bản thân ông đang trực tiếp tham gia cùng Techcombank trong quá trình xin cấp phép kinh doanh vàng miếng từ cơ quan quản lý, bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo ông Minh, vàng vẫn là một kênh đầu tư quan trọng, trên thế giới đã có nhiều sản phẩm tài chính phát triển xoay quanh vàng, điển hình như các quỹ ETF vàng. Đây cũng là hướng đi mà TCBS quan tâm nghiên cứu trong dài hạn, khi điều kiện pháp lý cho phép.

“Tất nhiên, tất cả vẫn cần chờ chủ trương và giấy phép từ cơ quan quản lý, nhưng chúng tôi kỳ vọng có thể sớm mang đến cho nhà đầu tư những sản phẩm mới”, lãnh đạo TCBS chia sẻ.

﻿ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 26% và 18% so với năm 2025 (sau khi loại trừ khoản thu nhập phát sinh một lần vào quý 4/2025), phản ánh định hướng tăng trưởng thực chất và bền vững.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Dự kiến, TCBS sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới). ﻿

Đối với các mảng kinh doanh mới, TCBS đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng và cá nhân hóa, phù hợp khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng phân khúc khách hàng, bao gồm chứng chỉ quỹ (Fundmart), chiến lược đầu tư thông minh (iTracker), chứng quyền (CW). Đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm mới nhưt ài sản mã hóa (tokenized assets) và các sản phẩm cấu trúc khác ngay khi đầu kiện pháp lý cho phép.