ĐHĐCĐ Viglacera: Tập trung 2 trụ cột Vật liệu xây dựng và Bất động sản, cổ tức dự kiến 22%

Ngày 25 tháng 04, tại Hà Nội, Tổng công ty Viglacera – CTCP sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.202 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Công ty Mẹ đạt lợi nhuận trước thuế 1.535 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch. Mức chia cổ tức dự kiến là 22%.

Đây là những kết quả khả quan, cho thấy Viglacera đã & đang đúng hướng trong các giải pháp vượt qua bối cảnh kinh tế chứa đựng nhiều thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tài chính, khẳng định vị thế “nhà kiến tạo xu hướng sống xanh” - nền tảng vững chắc để Viglacera tự tin tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Tăng trưởng bền vững trên hai lĩnh vực cốt lõi là Vật liệu xây dựng và Bất động sản

Lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) dù phải đối mặt với những thách thức lớn từ biến động thị trường, áp lực cạnh tranh, cùng sự gia tăng của tỷ giá và chi phí đầu vào, Viglacera đã linh hoạt chuyển hóa thách thức thành cơ hội để phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc quan tâm chú trọng công tác đánh giá các xu hướng và nhu cầu thực tế của thị trường mang đến năng lực ứng phó kịp thời các diễn biến của nền kinh tế, qua đó thực hiện kế hoạch SXKD hợp lý, linh hoạt. Hoạt động đầu tư công nghệ thiết bị theo hướng tự động hoá cao, tối ưu chi phí, tiết giảm năng lượng. Kết quả: Doanh thu nhóm VLXD đạt trên 8.800 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2024.

Hệ giải pháp vật liệu Xanh & Thông minh do Viglacera công bố năm 2025 đáp ứng các tiêu chí giúp thi công nhanh, giá thành hợp lý, góp phần phòng chống cháy nổ & hạn chế tác hại động đất, cách âm cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng.

Trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) , mảng BĐS khu công nghiệp (KCN) tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành. BĐS KCN Viglacera đã đưa vào khai thác vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC); khởi công 3 dự án KCN mới là Sông Công II - giai đoạn 2 (tỉnh Thái Nguyên), Dốc Đá Trắng (tỉnh Khánh Hoà), Trấn Yên (tỉnh Lào Cai).

Mảng nhà ở xã hội/nhà ở công nhân (NOXH - NOCN) được chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Trong phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, tính đến hết năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành 8.000 căn hộ NOXH - NOCN và đang tích cực triển khai các dự án trọng điểm khác. Tiêu biểu là hai dự án NOXH tại Hà Nội là Thăng Long Green City và Tiên Dương Park City; cùng với đó là các khu NOCN tại các KCN. Lãi trước thuế toàn lĩnh vực đạt gần 2.000 tỷ đồng, đạt 137% KH năm.

Đến tháng 1/2026, Viglacera sở hữu 19 KCN, tổng diện tích đất hơn 6000ha, thu hút hơn 400 nhà đầu tư với tổng vốn FDI gần 20 tỷ USD

Đổi mới, tinh gọn bộ máy

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua Nghị quyết về triển khai Phương án “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động”, Tổng công ty đã nhanh chóng thực hiện tái cơ cấu tổ chức hoạt động các nhóm/lĩnh vực hoạt động theo hướng: Bảo đảm mục tiêu đổi mới luôn song hành với ổn định sản xuất kinh doanh; Giảm thiểu đầu mối trung gian đi đôi với tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo; Thiết kế mô hình tổ chức hoạt động theo hướng tập trung, chuyên môn hóa sâu, hiệu quả, dễ kiểm soát- qua đó tăng khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường.

Tổng công ty thực hiện kiểm soát thông qua các công ty đầu mối của từng lĩnh vực; Tăng cường hiệu quả quản trị và điều hành, tập trung hiệu quả cho các trục hoạt động kinh doanh cốt lõi; Tối ưu hóa mọi nguồn lực và tiết giảm chi phí vận hành; Chuẩn bị nền tảng tổ chức cho các chiến lược phát triển mới… Qua đó tạo tiền đề để Viglacera triển khai các bước tiếp theo và xây dựng Chiến lược phát triển 5 năm (giai đoạn 2026-2030).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh & các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Trước sự bất ổn của địa chính trị, xác định phải vượt lên trong mọi khó khăn và tạo ra một chu kỳ phát triển mới, Viglacera cam kết tập trung thêm nguồn lực tài chính, xây dựng kế hoạch kiểm soát vận hành dòng tiền trong từng lĩnh vực, phát huy nguồn nhân lực và tài sản máy móc thiết bị, các quỹ đất hiện có để phát triển ổn định và bền vững.

Năm 2026, Tổng công ty Viglacera phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tài chính, khẳng định vị thế “nhà kiến tạo xu hướng sống xanh” - nền tảng vững chắc để Viglacera tự tin tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Lĩnh vực vật liệu sẽ tập trung phát triển và đảm bảo tối ưu số lượng mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu cho từng phân khúc thị trường; tận dụng lợi thế về dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất hiện có; Phát triển bộ sản phẩm “Vật liệu xanh - Thông minh” đáp ứng mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải cacbon - thực hiện lộ trình Net Zero.

Lĩnh vực bất động sản : Tập trung đầu tư cho nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý vận hành; đẩy mạnh công tác marketing, xúc tiến thu hút đầu tư và chất lượng của đội ngũ kinh doanh bán hàng; tiếp tục nhân rộng đầu tư mô hình quản lý, xây dựng KCN xanh-thông minh.

Về chỉ tiêu kinh doanh: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty là 1.820 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ là 1.200 tỷ đồng. Doanh thu: Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 15.300 tỷ đồng; Công ty Mẹ đạt 4.078 tỷ đồng; Kế hoạch đầu tư XDCB của Công ty mẹ dự kiến 1.430 tỷ đồng.

Năm 2026, Viglacera tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu trong quản trị điều hành từ Công ty Mẹ tới các đơn vị trực thuộc để chủ động vượt qua các khó khăn thách thức, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Việc rà soát hoàn thiện phương án triển khai nhiệm vụ Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động, đáp ứng Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2026- 2030 trong từng nhóm/ lĩnh vực. Cùng với đó là thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản trị và điều hành SXKD.

Với nền tảng quản trị tinh gọn, sự nhạy bén trong nghiên cứu phát triển và tầm nhìn chiến lược dài hạn, Viglacera tin tưởng sẽ tiếp tục mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông, đối tác và cộng đồng, chinh phục toàn diện các phân khúc thị trường và đưa thương hiệu của Tổng công ty lên những bước tiến mới.