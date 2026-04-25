Tỷ phú Hồ Hùng Anh nói về kiểm soát rủi ro bất động sản

Theo Ngọc Mai | 25-04-2026 - 19:25 PM | Thị trường chứng khoán

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - cho rằng: “Trong vòng 5-10 năm tới thì lĩnh vực bất động sản vẫn là một lĩnh vực mà sẽ phát triển tại Việt Nam. Vấn đề là chúng ta sẽ kiểm soát rủi ro đấy như thế nào”.

Tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Techcombank sáng 25/4, ông Hồ Hùng Anh (một trong những tỷ phú USD của Việt Nam) khẳng định, trong trung và dài hạn, bất động sản vẫn là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố then chốt không nằm ở việc có nên đầu tư hay không, mà là kiểm soát rủi ro như thế nào để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Theo ông Hùng Anh, bất động sản nhiều năm qua đã đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành nghề khác. Dù thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ nhu cầu nhà ở, đô thị hóa và phát triển hạ tầng.

“Trong vòng 5-10 năm tới, bất động sản vẫn sẽ phát triển. Vấn đề là chúng ta kiểm soát rủi ro ra sao”, ông Hùng Anh nhấn mạnh.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank.

Vị tỷ phú cho biết, Techcombank chỉ lựa chọn những dự án thực sự thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ, chỉ tập trung vào việc khai thác và dựa trên những khách hàng tốt, kể cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Techcombank không cho vay, tài trợ những dự án pháp lý không đầy đủ, cũng như không tài trợ những dự án có thể thiếu tính thanh khoản.

Liên quan đến vay cá nhân, danh mục đầu tư đang giữ lớn nhất của khách hàng cá nhân hiện nay bản chất là bất động sản. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank trong lĩnh vực bất động sản ở cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nằm ở mức dưới 1%. Tỷ lệ thu hồi vốn thực tế là Techcombank thu hồi toàn bộ 100%.

"Bất kỳ bất động sản nào, kể cả rơi vào nợ xấu, sau khoảng 2-3 năm Techcombank thu hồi toàn bộ tiền, ít nhất là gốc", ông Hùng Anh nói.

Ở góc độ điều hành, Tổng Giám đốc Jens Lottner cho biết, dù tỷ trọng cho vay bất động sản ở mức cao, chất lượng tài sản của ngân hàng vẫn được kiểm soát tốt. Theo ông, ngân hàng chỉ hợp tác với các chủ đầu tư uy tín, đồng thời đánh giá sâu về nhu cầu thực của thị trường và dòng tiền dự án. Những khoản vay không chứng minh được nhu cầu ở thực hoặc dòng tiền rõ ràng sẽ không được cấp tín dụng.

Ngoài ra, với nhóm khách hàng quản lý gia sản, bất động sản tiếp tục được xem là kênh tích sản hấp dẫn trong dài hạn. Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác biến động, tài sản gắn với đất đai và nhà ở vẫn có xu hướng giữ giá và tăng trưởng theo chu kỳ kinh tế.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì kiểm soát chặt mặt bằng lãi suất nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, trạng thái thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang thu hút sự quan tâm.

Theo Tổng Giám đốc Jens Lottner, Techcombank hiện không rơi vào trạng thái căng thẳng thanh khoản. Ngân hàng duy trì chính sách quản trị thận trọng với tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp, qua đó hạn chế áp lực huy động vốn trong bối cảnh lãi suất có biến động.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Khối ngoại bán ròng gần 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong tuần 20-24/4, mã nào là tâm điểm "xả" hàng? Nổi bật

Loạt đại gia đổ tiền vào “miếng bánh” 200 tỷ USD, vì sao SSI rút khỏi cuộc đua tài sản số? Nổi bật

Bao giờ Bộ Xây dựng thoái vốn tại Viglacera?

ĐHĐCĐ Viglacera: Tập trung 2 trụ cột Vật liệu xây dựng và Bất động sản, cổ tức dự kiến 22%

ĐHĐCĐ TCBS: Mục tiêu lãi trước thuế kỷ lục 7.500 tỷ đồng, trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

ĐHĐCĐ Đạt Phương: Kỳ vọng nhà máy kính có lãi từ 2027, “bắt tay” tập đoàn lớn làm đường sắt tốc độ cao

