Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 26/4: BIDV, Thế giới di động, Coteccons gây bất ngờ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 26/4:

BIDV (BID) báo lãi trước thuế Quý 1/2026 đạt 8.572 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt 7.413 tỷ đồng).

Thế giới Di động (MWG) ghi nhận mức lãi trước thuế Quý 1 đạt 3.328 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 72% so với Quý 1/2025.

Coteccons (CTD) báo lãi quý 3 NĐTC 2025-2026 đạt 153 tỷ đồng, tăng trưởng tới 143% so với mức 63 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Hóa An (DHA) báo lãi trước thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với Quý 1/2025.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành: