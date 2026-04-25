Ngày 25/4, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (Mã CK: VCG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của Vinaconex đạt 19.868 tỷ đồng, đạt 128% so với kể hoạch năm 2025 và bằng 151% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.865 tỷ đồng, đạt 322% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 349% so với thực hiện năm 2024, là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp.

Trong năm 2025, công tác đầu thầu và phát triển dự án tiếp tục là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của Tổng công ty. Tổng giá trị hợp đồng trúng thầu mới đạt trên 9.200 tỷ đồng.

Thông tin tại Đại hội, doanh thu hợp nhất quý 1/2026 là 3.708 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 381 tỷ ﻿đồng.

Tại Đại hội, một cổ đông đặt câu hỏi "Cuối năm 2025, Vinaconex vướng phải một số vấn đề về pháp lý trong sai phạm đấu thầu. Các rủi ro liên quan đến vấn đề này sẽ tác động như thế nào đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng như kế hoạch năm 2026."

Ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc cho biết, hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Vì vậy, phía công ty chưa thể đánh giá hết mức độ rủi ro một cách chính xác nhất.

Về ảnh hưởng năm 2025, ông Đông khẳng định rằng, do sự việc xảy ra vào thời điểm cuối năm 2025, nên các tác động đến báo cáo lợi nhuận và các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2025 là không đáng kể và chưa có cơ sở để hạch toán vào năm này.

Ông Đông thông tin thêm "Mọi hệ quả hoặc ảnh hưởng nếu có sẽ rơi vào năm tài chính 2026. Do đó, Hội đồng Quản trị đã xây dựng kế hoạch năm 2026 với mục tiêu hết sức thận trọng."

"Quan điểm của chúng tôi là nỗ lực tối đa để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh. Đây là lúc toàn thể cán bộ công nhân viên Vinaconex và các cổ đông cần đồng lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, giữ vững uy tín thương hiệu và đưa công ty hoạt động ổn định trở lại." - Ông Đông cho biết

Thông tin về dự án Đại lộ Hòa Bình, ông Đông cho biết, dự án đã hoàn thành cơ bản hạ tầng và các công trình phụ trợ. Doanh số hiện tại đạt trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lãi suất tăng cao, tốc độ bán hàng đang chậm lại. Công ty đang hoàn thiện thêm tiện ích để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Chợ Mơ, năm 2025 đã thu được 1.100 tỷ đồng cho 123 lô. Năm 2026 còn khoảng 540 tỷ đồng (54 lô) chưa hạch toán. Trong đó, quý 1/2026 hạch toán 300 tỷ đồng, quý 2 dự kiến hạch toán nốt 240 tỷ đồng.

Về mảng Xây lắp và Đầu tư công, tổng backlog còn lại là 16.753 tỷ đồng. Trong đó, dự án đầu tư công chiếm khoảng 10.900 tỷ đồng, các công trình ngoài đầu tư công khoảng 5.771 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết, dù đầu tư công được đẩy mạnh nhưng năm 2026 vẫn rất khó khăn với các doanh nghiệp xây lắp không riêng . Giá vật liệu tăng cao, trong khi việc điều chỉnh giá nếu có cũng sẽ không theo kịp so với giá vật tư tăng lên. Hàng ngày phải trả chi phí ban quản lý công trường, máy móc thiết bị thế nhưng nguyên vật liệu khan hiếm.﻿

Nguồn nhân lực cũng kham hiếm do ﻿một số doanh nghiệp lớn trả mức lương gấp đôi, gấp ba so với cái mặt bằng chung của thị trường. Ví dụ như lương bình quân bây giờ khoảng 25-30 triệu nhưng doanh nghiệp khác sẵn sàng trả 45-50 triệu. Vinaconex cũng mất rất nhiều cán bộ kỹ thuật, tài xế lái máy.

Trên cơ sở khó khăn hiện tại, Vinaconex đang phân tách ra những công trình nào trọng điểm, ví dụ như Long Thành buộc phải hoàn thành, Vinaconex phải dồn nguồn lực vào.

Những công trình nào quá khó khăn, Vinaconex phải tạm dừng và giãn tiến độ vì càng làm càng lỗ. Do đó, kỳ vọng về lợi nhuận đem lại cho năm 2026 của mảng xây lắp sẽ không nhiều.

Ông Phạm Thái Dương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây lắp thông tin về hợp đồng ký mới quý 1/2026 đã ký được 2 hợp đồng nhỏ: Đường đầu cầu Tứ Liên (hơn 110 tỷ đồng) và phần điện cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang (khoảng 50 tỷ đồng).

Kế hoạch ký mới năm 2026 đự kiến đạt từ 4.000 - 6.000 tỷ đồng cho đầu tư công và 2.000 - 3.000 tỷ đồng cho các dự án FDI.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Vinaconex đã phối hợp với Đại học Xây dựng đào tạo được 34 kỹ sư chuyên ngành đường sắt tốc độ cao và đường sắt nội đô để chuẩn bị nguồn lực.

Công ty cũng đã ký các thỏa thuận liên doanh, liên kết với nhiều công ty nước ngoài từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan để tập trung vào các dự án FDI hoặc dự án đầu tư công có đấu thầu quốc tế tham gia. ﻿

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2026 GIẢM 73%﻿

Năm 2026, Vinaconex đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu và thu nhập dự kiến đạt 10.740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.018 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 29% và 70% so với năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, VCG lên kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỉ lệ 16%, trong đó 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) và 8% bằng cổ phiếu.

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành khoảng 51,7 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 6.465 tỷ đồng lên khoảng 6.982 tỷ đồng.