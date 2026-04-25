Ông Trần Đình Long, ông Nguyễn Duy Hưng, bà Mai Kiều Liên đều thống nhất không khuyên mua cổ phiếu: Nhìn lại những lãnh đạo từng công khai hứa hẹn ‘giá lên’ giờ ra sao?

Tại ĐHĐCĐ 2026, khi cổ đông phàn nàn cổ phiếu HPG gần đây "Hòa nhiều hơn Phát", Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long khẳng định biến động giá là yếu tố khách quan do thị trường quyết định và ban lãnh đạo không bao giờ khuyến nghị mua bán. Ông tuyên bố: “Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên ai mua bán cổ phiếu của Hòa Phát”.

Lời tuyên bố này lập tức được ông Nguyễn Duy Hưng "hưởng ứng". Tại ĐHĐCĐ của PAN Group Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cho biết đã nhận được tin nhắn của một cổ đông rằng sẽ mua thêm cổ phiếu PAN. "Cũng giống như anh Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát), tôi không khuyên ai mua cổ phiếu", ông Hưng nói.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk cũng ﻿nói "Lời khuyên mua hay bán cổ phiếu là điều không nên đưa ra nhất. Đó là quyền tự do của mỗi người; nếu tin tưởng vào doanh nghiệp thì nhà đầu tư mua, còn không tin tưởng thì không nên mua."

Tuy nhiên, trong quá khứ, từng có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hô hào mua cổ phiếu doanh nghiệp.

Trịnh Văn Quyết: Hứa "cầm cố tài sản", "xin phá sản"

Vào cuối năm 2015, tại buổi gặp mặt các thành viên thị trường và các nhà đầu tư tại FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort, ông Trịnh Văn Quyết đã cam kết, “Nếu năm 2016, cổ phiếu FLC vẫn dưới mệnh giá, thì tôi sẽ huy động mọi nguồn lực cá nhân, thậm chí cầm cố tài sản để mua lại cổ phiếu FLC.”

Tại ĐHĐCĐ năm 2018, ông Quyết nhấn mạnh với nhà đầu tư: "Quý vị hãy tin tôi đi! Hãy kiểm chứng những lời tôi nói. Trong những năm tới FLC sẽ về mệnh. Người cầm cổ phiếu FLC sẽ có ngày hái quả!”.

﻿Tại Lễ ra mắt & Giới thiệu cơ hội đầu tư FLCHomes (tổ chức tối 18/11/2019), ông Trịnh Văn Quyết đã khẳng định, 2 mã cổ phiếu BAV của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) và FHH của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes sẽ đạt mức 3 con số. Ngoài ra, cổ phiếu FLC cũng sẽ về mệnh giá.

Ông hứa: “Nếu ba mã cổ phiếu này không làm được việc đó, tôi sẽ xin phá sản và thương hiệu FLC coi như vứt đi. Đó là lời hứa chắc chắn nhất, và tôi tin sẽ không bao giờ dẫn đến chuyện phá sản”.

Tuy nhiên, thực tế, hoạt động của FLC cũng trở nên khó khăn sau khi ông Trịnh Văn Quyết vướng vòng lao lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hàng loạt vi phạm và khủng hoảng kéo dài, cổ phiếu FLC cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã rời sàn chứng khoán. Trong khi đó, hai mã FHH và BAV vẫn chưa niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Gần đây, ông Trịnh Văn Quyết đã tái xuất, quay lại điều hành FLC.

Nguyễn Đỗ Lăng: Màn "đeo khăn tím" đi vào lịch sử

Ngày 16/11/2021, khi cổ phiếu APS vừa tăng 12 lần trong chưa đầy 1 năm (từ 4.200 đồng lên 49.800 đồng/cổ phiếu), ông Lăng và các đồng sự quàng khăn tím — màu đặc trưng của cổ phiếu Apec — giơ cao cánh tay, cùng kéo toàn bộ cổ đông hô vang: "Apec quyết tâm gồng lãi!" Video clip từ đại hội này lan rộng trên mạng xã hội, trở thành hiện tượng "kinh điển" của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại ĐHĐCĐ thường niên của APS diễn ra ngày 8/6/2023, ông Nguyễn Đỗ Lăng tiếp tục khẳng định trong tương lai, thị giá cổ phiếu này tăng gấp đôi, gấp ba lần hiện tại và nhóm cổ phiếu Apec sẽ trở thành ‘hoa hậu’ trong năm 2023.

Tuy nhiên, nửa tháng sau đó, ngày 23/6/2023, ông Lăng cùng vợ là bà Huỳnh Thị Mai Dung và 3 bị can khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thao túng 3 cổ phiếu APS, API và IDJ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Biến cố này đã khiến nhóm cổ phiếu Apec cũng đã ‘lao dốc’ thê thảm.﻿

Sau đó, ông Lăng bất ngờ xuất hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của API, cho biết “Sự việc xảy ra thì các cổ đông cũng đã biết, đây là một tai nạn vô cùng bất ngờ. Chúng tôi không làm, có một vài bạn nhân viên ở dưới đặt lệnh.”

Đỗ Thành Nhân: Lập nhóm Facebook "Louis Family"

Cách làm của ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Louis Holdings không phải là chia sẻ tại các sự kiện gặp gỡ cổ đông, thông qua mạng xã hội Facebook, ông Nhân lập group "Louis Family", với hơn 10.000 người tham gia; thường xuyên đăng tải nội dung hô hào như: "Hôm nay, ĐHCĐ BII, đặt lệnh hôm nay - lưu lại ngày mai"; "Từ đây đến cuối năm, BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X, mọi người cứ chửi thoải mái"…

Với vị trí chủ tịch công ty, những lời của ông Nhân nhanh chóng tác động đến tâm lý nhà đầu tư cũng như giá cổ phiếu. Bằng chứng là hàng loạt tài khoản đổ tiền vào mua, khiến 2 mã BII và TGG liên tục tăng trần.

Sau này, ông ﻿Đỗ Thành Nhân đã bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân cùng các đồng phạm đã lập 17 tài khoản mua bán chéo lẫn nhau hai cổ phiếu này nhằm thao túng tạo cung cầu giả, dẫn đến nhiều nhà đầu tư hiểu lầm và tham gia mua bán. Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm ông Đỗ Thành Nhân, ông Đỗ Đức Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lợi bất chính.

Đặng Thành Tâm: Tiếc cho các cổ đông đã rời đi

Không phải những lời hứa hẹn cổ phiếu sẽ tăng giá nhưng Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm từng nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối cho những cổ đông đã rời đi. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Tâm từng nói: "Ai mà bỏ KBC sau này ân hận". Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến giao dịch KBC, sau khi đạt đỉnh cao vào cuối năm 2021, thị giá KBC đã rơi mạnh.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Tâm cảm thấy tiếc cho các cổ đông trước kia vì họ đã rời Công ty. Còn cổ đông hiện nay, ông Tâm tin tưởng 2025 sẽ là năm tươi sáng của KBC.

Và mới đây, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 ông Tâm﻿ lưu ý cổ phiếu KBC thường nhạy cảm với biến động quốc tế, khuyến nghị nhà đầu tư giữ bình tĩnh, tránh tâm lý hoảng loạn để không bị thiệt thòi. Đồng thời, chia buồn cho những cổ đông đã bán tháo cổ phiếu KBC và bị margin call trong các đợt sụt giảm vừa qua.

Chủ tịch KBC kêu gọi cổ đông tiếp tục đồng hành, nếu thị trường có biến động, hãy "bám chặt vào hai bên" dù có rung lắc thì vẫn đi cùng đoàn tàu KBC để chờ ngày gặt hái thành quả sau thời gian dài tích lũy đất đai và công nghệ.

Danny Le: ﻿Cổ phiếu MSN đang bị định giá thấp hơn 60% giá trị thực

Tại ĐHCĐ﻿ năm 2026 của Masan Group, CEO Danny Le chia sẻ: "Khi chúng ta, cổ đông hoặc thị trường nhìn vào Masan, họ thấy những logo khác nhau, những công ty khác nhau, những ngành nghề khác nhau và rốt cuộc câu chuyện có thể trở nên rất phức tạp.

Và đó là lý do tại sao khi nhìn vào giá cổ phiếu của chúng tôi theo định giá tổng các bộ phận (sum-of-the-parts value) — tức là lấy giá trị thị trường thực tế của chúng và cộng lại — chúng tôi đang giao dịch ở mức chiết khấu khoảng 60% so với thị trường."

Sau khi giảm mạnh từ đỉnh cuối năm 2021, đầu năm ﻿2022, cổ phiếu MSN đã giao dịch trong khoảng 60.000 - 90.000 đồng/cp trong khoảng 3 năm đổ lại đây.