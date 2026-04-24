200 nhân viên UNIQLO Việt Nam chung tay làm sạch bãi biển Hà Khê

Hoạt động được triển khai với sự phối hợp của Quỹ Hy vọng và Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, nhằm góp phần giảm thiểu rác thải bãi biển gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và trải nghiệm của du khách, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường từ những hành động thiết thực

Ngay từ sáng sớm, dọc bãi biển Hà Khê, gần 200 nhân viên UNIQLO trong những trang phục năng động đã nhanh chóng chia thành nhiều nhóm, chuẩn bị dụng cụ và triển khai thu gom rác theo từng khu vực. Dưới ánh nắng trong veo, những chiếc áo xanh quen thuộc hào hứng "xắn tay áo", tỉ mỉ tìm kiếm và dọn sạch túi ni lông, chai nhựa và rác thải sinh hoạt bị vùi sâu dưới lớp cát hay xen lẫn trong các bãi cỏ. Mỗi thành viên đều nỗ lực hết mình để trả lại diện mạo sạch đẹp cho khu vực biển Hà Khê.

Nụ cười tươi tắn thường trực trên gương mặt mỗi thành viên từ quãng đường di chuyển ra điểm tập kết đến khi bắt tay dọn dẹp.

Xuyên suốt hoạt động, các loại rác thải đều được các thành viên thu gom và phân loại kỹ lưỡng trước khi chuyển đi xử lý theo quy chuẩn môi trường. Tinh thần làm việc nhóm hứng khởi và nhịp nhàng đã giúp toàn bộ quá trình dọn dẹp đã diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Giữa trời nắng gắt, những đôi tay vẫn miệt mài dọn sạch rác từng góc nhỏ trên bãi biển và ven đường.

Hoạt động lần này còn có sự góp mặt của ban lãnh đạo UNIQLO Việt Nam. Hình ảnh Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia dọn rác cùng nhân viên đã tạo thêm động lực cho cả đội ngũ, thắt chặt thêm tình đồng đội và khẳng định sự gắn kết không khoảng cách trong tập thể.

Theo ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, trong suốt 7 năm hiện diện tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động kinh doanh, UNIQLO luôn khuyến khích các nhân viên tham gia các hoạt động thiết thực hướng đến môi trường và cộng đồng. "Thông qua hoạt động làm sạch bãi biển này, mỗi thành viên UNIQLO đều mong muốn đóng góp sức mình vào việc giảm thiểu rác thải biển gây ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống của cộng đồng. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay hành động, góp phần tạo nên một môi trường sống ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn", ông Akiyama Naoki cho biết.

Niềm hân hoan của tập thể UNIQLO khi góp một phần nhỏ bé để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Gắn kết đội ngũ thông qua giá trị chung

Tại UNIQLO, sự gắn kết của đội ngũ không chỉ được xây dựng từ công việc chuyên môn, mà còn được bồi đắp qua những hoạt động hướng đến cộng đồng. Khi mỗi cá nhân tự tay góp sức vào các dự án ý nghĩa, niềm tự hào cá nhân và tinh thần đồng đội ngày càng được nâng cao. Chính những trải nghiệm này đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để mỗi nhân viên thêm tin tưởng vào sứ mệnh mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Tinh thần đó cũng được thể hiện qua nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng mà UNIQLO bền bỉ thực hiện trong thời gian qua. Từ việc tận tay gửi tặng trang phục RE.UNIQLO, áo giữ nhiệt HEATTECH hay áo UT Mickey cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đến những dự án cung cấp nước sạch, hỗ trợ xây mới và sửa chữa trường học bị ảnh hưởng sau bão trong năm 2025, hay những đợt hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các khu vực chịu tác động của thiên tai, bão lũ…, mỗi hành trình đều ghi đậm dấu ấn của đội ngũ nhân viên UNIQLO.

Tham gia các hoạt động, mỗi nhân viên UNIQLO thêm thấu hiểu ý nghĩa của sự sẻ chia, trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp của UNIQLO đến với cộng đồng.

Đại diện UNIQLO Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hướng đến cộng đồng và với sự tham gia của tập thể nhân viên, cũng như những hoạt động khuyến khích thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường. Khi mỗi hành động nhỏ được duy trì đều đặn, môi trường và chất lượng sống của cộng đồng sẽ ngày càng được cải thiện tốt đẹp hơn.