Tasco muốn thành lập công ty con có vốn điều lệ 500 tỷ đồng

Công ty CP Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thành lập công ty con.

Cụ thể, doanh nghiệp mới thành lập có tên là Công ty TNHH Tasco Mobility; trụ sở chính đặt tại Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính gồm bán lẻ, bán buôn ô tô, đại lý ô tô, xe có động cơ khác và một số ngành nghề liên quan khác…

Tasco Mobility dự kiến có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, toàn bộ do Tasco góp vốn, tương đương tỷ lệ sở hữu 100%. Thời hạn hoàn thành việc góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tasco Mobility được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Ông Hoàng Anh Tuấn được ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp nêu trên của Tasco, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tasco Mobility.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tasco đã có văn bản thông báo về thay đổi nhân sự gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể, doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hùng- Tổng Giám đốc giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 20/4/2026.

Ở chiều ngược lại, Tasco miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Danh Hiếu và bà Phan Thị Thu Thảo kể từ ngày 20/4/2026.

Được biết, việc thay đổi nhân sự nêu trên đã được các cổ đông của Tasco thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 20/4/2026 vừa qua.

Ngoài ra, các cổ đông của Tasco còn thông qua phương án phát hành hơn 35,6 triệu cổ phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Trái phiếu dự kiến được phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tasco với tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu là 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.

Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt, giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, dự kiến phát hành trong năm 2026.

Trái phiếu chuyển đổi theo tỷ lệ 1:10, tương ứng mỗi trái phiếu đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi theo từng đợt trong thời hạn hoặc giữ đến đáo hạn. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trái phiếu được tiến hành chuyển đổi trong vòng 5 năm, mỗi năm một đợt. Vào ngày đáo hạn, toàn bộ trái phiếu chưa chuyển đổi sẽ bắt buộc đổi sang cổ phiếu đồng nghĩa công ty không phải hoàn trả gốc.

Nếu hoàn tất chào bán trái phiếu, Tasco sẽ huy động được gần 3.561 tỷ đồng. Trong đó, 500 tỷ đồng dùng để góp vào dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; 1.360 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Tasco Land; 1.200 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Tasco Investment; còn lại gần 501 tỷ đồng sẽ được góp vốn đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ (tên thương mại là Khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside).



