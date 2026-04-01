Cập nhật BCTC ngày 25/4: Masan Consumer, MSB, PV Gas... cùng nhiều doanh nghiệp lãi nghìn tỷ công bố

Ngọc Điệp | 25-04-2026 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 25/4:

Masan Group (MSN) báo lãi trước thuế quý 1/2026 đạt 2.320 tỷ đồng, tăng trưởng tới 90% so với cùng kỳ năm 2025.

Masan Consumer (MCH) cũng ghi nhận kết quả khả quan với lãi 2.089 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Trong lĩnh vực dầu khí, PV GAS (GAS) với lợi nhuận trước thuế đạt 3.755 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.

Vincom Retail (VRE) báo lãi quý 1 đạt 1.999 tỷ đồng, tăng trưởng 35%. Digiworld (DGW) gây ấn tượng mạnh với mức tăng trưởng 87%, lợi nhuận đạt 257 tỷ đồng.

F88 trở thành điểm sáng trong nhóm tài chính với mức tăng trưởng 129%, báo lãi 303 tỷ đồng.

Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) duy trì sự ổn định với mức lãi 300 tỷ đồng. Cần Đơn (SJD) ghi nhận quý kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận tăng trưởng 83%.

Phước An Port (PAP) tiếp tục chìm trong thua lỗ với khoản lỗ 123 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

ĐHĐCĐ Petrolimex: Dự kiến lỗ 1.000 tỷ trong Q1 từ mặt hàng xăng dầu, nêu 2 giải pháp để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng

CEO Hà Đô: Hà Đô không liên quan đến PC1, PC1 liên quan đến đường dây 500kV

Tasco muốn thành lập công ty con có vốn điều lệ 500 tỷ đồng

21:17 , 24/04/2026
200 nhân viên UNIQLO Việt Nam chung tay làm sạch bãi biển Hà Khê

19:30 , 24/04/2026
Cập nhật BCTC quý 1/2026 tối ngày 24/4: Thêm Masan, F88, Vincom Retail,... công bố

17:41 , 24/04/2026
Saigon Co.op mừng sinh nhật 30 năm: Tăng tốc chuyển đổi xanh, bùng nổ ưu đãi.

17:30 , 24/04/2026

