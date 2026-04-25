Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành nữ giáo sư giàu nhất Việt Nam từ khi nào?

Tại Đại hội cổ đông ngày 24/4 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB), bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị xuất hiện với học hàm Giáo sư - Tiến sĩ. Trước đó, bà thường truyền thông với học vị Tiến sĩ. Như vậy, nữ tỷ phú đô la tự thân đầu tiên của Việt Nam (theo Forbes) cũng là nữ giáo sư giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo thông tin từ Vietjet, ﻿bà Nguyễn Thị Phương Thảo được trao học hàm Giáo sư vào ngày 15/4/2026, tại Hội nghị Hợp tác đầu tư Tập đoàn Sovico và các tập đoàn, đối tác Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Ông Hà Đông Phong, Chủ tịch COMAC đã trao bằng Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu phát triển ngành hàng không và thúc đẩy hợp tác quốc tế.﻿

﻿Theo danh sách công bố trên website, COMAC có 1 đơn vị đào tạo tên là COMAC Academy (Party School of COMAC Committee of CPC). COMAC Academy đảm nhiệm ba chức năng chính: đào tạo nội bộ cho COMAC, đào tạo chuỗi cung ứng nhà cung cấp và đào tạo hợp tác quốc tế.

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) là công ty thuộc sở hữu nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, được thành lập vào ngày 11/5/2008, có trụ sở chính tại Thượng Hải với hơn 21.000 nhân viên, bao gồm 6 Trung tâm chính liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm bay, dịch vụ khách hàng, huấn luyện đào tạo và trên 10 đơn vị hoạt động khác trong lãnh thổ Trung Quốc và nước ngoài.

Gần đây, Vietjet và SPDB Financial Leasing vừa trao thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay COMAC C909, mở rộng hợp tác tài chính - hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.﻿

Trước đó, Vietjet từng tạm ngừng khai thác bay thẳng đến Côn Đảo từ giữa tháng 10/2025 do hợp đồng thuê hai máy bay COMAC C909 từ Chengdu Airlines (Trung Quốc) hết hạn sau sáu tháng, trong bối cảnh chi phí tăng và phát sinh vướng mắc về thủ tục nhưng đã đưa trở lại khai thác các máy bay này từ cuối tháng 11/2025.﻿

GS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1970) hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet (VJC), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HDB), và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico.

Bà có bằng Tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matcơva, Cử nhân ngành Quản lí kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matcơva, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga. Bà Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh.﻿

Gần đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.﻿

Hiện tại, bà Thảo nắm giữ trực tiếp gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB (sau khi được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng), gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC, đồng thời, bà nắm giữ gián tiếp ﻿hơn 154,7 triệu cổ phiếu VJC thông qua công ty Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Tính theo giá cổ phiếu, bà Thảo sở hữu số tài sản chứng khoán trị giá hơn 41.000 tỷ đồng.﻿

Trên bảng xếp hạng theo thời gian thực của Forbes, tại sáng ngày 25/4, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người giàu thứ 2 Việt Nam chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 4,2 tỷ USD và xếp hạng 1.013 trên thế giới, giúp bà trở thành nữ giáo sư giàu nhất Việt Nam.