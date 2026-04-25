Sau 1 tuần, ông Phạm Nhật Vượng thêm 3,5 tỷ USD, tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng

Theo Bằng Lăng | 25-04-2026 - 08:02 AM | Doanh nghiệp

Trong tuần qua, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng 3,5 tỷ USD, giúp ông cải thiện vị trí trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Tạp chí Forbes , tính đến sáng 25/4, giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã đạt 34,2 tỷ USD.

So với 1 tuần trước, tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng thêm 3,5 tỷ USD. Đà tăng này cũng góp phần cải thiện đáng kể vị trí của ông trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Cụ thể, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xếp thứ 67 thế giới, tăng 9 bậc so với tuần trước.

Ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 34,2 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, trong tuần qua, có thời điểm (trưa ngày 23/4), tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 34,9 tỷ USD, là người giàu thứ 65 thế giới và đứng thứ 13 tại châu Á. Với khối tài sản này, Chủ tịch Vingroup giàu hơn nhiều tỷ phú nổi tiếng khác, như đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, tỷ phú Alibaba Jack Ma hay Mackenzie Scott - vợ cũ nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Trong 1 tuần giao dịch chứng khoán trước đó (13/4 - 17/4), tài sản của ông Vượng cũng đã tăng 5,1 tỷ USD, từ 25,6 tỷ USD lên 30,7 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh trong tuần qua nhờ giá cổ phiếu Vingroup liên tiếp lập đỉnh. Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 22/4, cổ phiếu VIC tăng trần lên mức kỷ lục 207.200 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VIC tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch 23/4 với mức tăng hơn 3,5%, vươn lên mốc kỷ lục mới 214.500 đồng/cổ phiếu. So với đầu năm 2025, giá VIC đã gấp 10 lần. Tính riêng trong tháng 4, giá cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 60%. Mức tăng này cũng đưa vốn hóa của Vingroup vượt 1,6 triệu tỷ đồng.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, Forbes cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Ông Phạm Nhật Vượng được tạp chí Forbes (Mỹ) đưa vào danh sách tỷ phú năm 2013. Thời điểm đó, ông sở hữu 1,5 tỷ USD và đứng thứ 974 thế giới. Như vậy sau 13 năm, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng hơn 20 lần.

Ông Trần Đình Long, ông Nguyễn Duy Hưng, bà Mai Kiều Liên đều thống nhất không khuyên mua cổ phiếu: Nhìn lại những lãnh đạo từng công khai hứa hẹn 'giá lên' giờ ra sao?

CEO Hà Đô: Hà Đô không liên quan đến PC1, PC1 liên quan đến đường dây 500kV

Bizfly Cloud - 1 trong những đơn vị đáp ứng chủ quyền cloud với hạ tầng nội địa Make in Vietnam

08:00 , 25/04/2026
Đi một chuyến xe công nghệ, người dùng phải trả bao nhiêu loại phí?

07:13 , 25/04/2026
Cập nhật BCTC ngày 25/4: Masan Consumer, MSB, PV Gas... cùng nhiều doanh nghiệp lãi nghìn tỷ công bố

00:01 , 25/04/2026
Tasco muốn thành lập công ty con có vốn điều lệ 500 tỷ đồng

21:17 , 24/04/2026

