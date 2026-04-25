Tập đoàn PC1 bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Theo PV | 25-04-2026 - 08:11 AM | Doanh nghiệp

HoSE vừa có văn bản nhắc nhở Tập đoàn PC1 do chậm công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) về việc chậm công bố thông tin (CBTT) Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó ngày 31/3/2026, HoSE đã nhận được CBTT của Tập đoàn PC1 về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 có thời gian tổ chức là ngày 22/4/2026. Theo nguồn tin cho thấy, ngày 22/4/2026, Tập đoàn PC1 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 10 và điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán quy định: Công ty đại chúng phải CBTT bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên. Tài liệu công bố bao gồm: Biên bản họp, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và CBTT trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, Công ty đại chúng quy mô lớn CBTT định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2025".

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 24/4/2026, đã quá thời hạn CBTT, HoSE vẫn chưa nhận được Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức vào ngày 22/4/2026 của Tập đoàn PC1 theo quy định.

Do đó, HoSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và Công bố thông tin theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn PC1 đã thông qua việc góp vốn 27 tỷ đồng vào CTCP Điện mặt trời Điện Biên, thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.

Lý do góp vốn là do thực hiện quyền mua 2,7 triệu cổ phần phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2026.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2025, Tập đoàn PC1 cũng đã thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Điện mặt trời Điện Biên.

Cụ thể, doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn PC1 góp 3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 60% vốn điều lệ.


