ĐHCĐ Taseco Airs: Chốt chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 55%, kế hoạch lợi nhuận tăng gần 11%

Ngày 25/4, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco Airs (mã chứng khoán AST) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Năm 2025, Taseco Airs đạt 1.727 tỷ đồng doanh thu hợp nhất – tăng gần 30% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 325,7 tỷ đồng – tăng 61%. Theo phương án phân phối lợi nhuận được cổ đông thông qua, công ty chốt chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 55%, trong đó 25% bằng tiền mặt đã được tạm ứng vào tháng 10/2025. Sau ĐHĐCĐ, Taseco Airs sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Báo cáo thường niên 2025 cho biết, ﻿doanh thu mảng Bách hóa lưu niệm vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (27%), đạt hơn 470 tỷ đồng. Mảng nhà hàng - Fastfood chiếm 23%, đạt gần 390 tỷ đồng và trở thành mảng chiếm tỷ trọng lớn thứ 2, vượt qua mảng hàng miễn thuế (đạt 386 tỷ đồng, chiếm 22%).

Về địa bàn kinh doanh, đáng chú ý có Taseco Sài Gòn tăng mạnh doanh thu so với năm 2024 nhờ triển khai kinh doanh các điểm kinh doanh mới tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất theo tiến độ khai thác của Cảng hàng không.

Doanh thu cả năm Taseco Sài Gòn đạt 291,7 tỷ đồng chiếm 16,9% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Năm 2026, Taseco Airs đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.150 tỷ đồng – tăng 24,5% và lợi nhuận sau thuế là 360 tỷ đồng – tăng 10,6%. Dự kiến tỷ lệ cổ tức trong khoảng 35-45%.

Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, Ban lãnh đạo công ty cho biết, doanh thu quý 1/2026 của Taseco Airs tang khoảng 40% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 70%. Kết quả này là nhờ lượng khách quốc tế phục hồi và lượng khách qua các Cảng hàng không tăng trưởng khoảng 20%, đồng thời là hiệu quả từ việc liên tục thay đổi mô hình kinh doanh trong những năm gần đây nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới của khách hàng, thay thế cho các mô hình kinh doanh cũ.

Theo đánh giá của công ty, các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông (bao gồm căng thẳng Iran – Mỹ), có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, làm gia tăng biến động giá dầu và ảnh hưởng mạnh đến các hãng hàng không. Đồng thời, rủi ro an nin và biến động chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý hành khách, làm gián đoạn dòng khách quốc tế tại một số thị trường.

Trong bối cảnh đó, Công ty xác định việc theo dõi sát các biến động của thị trường là yêu cầu xuyên suốt, qua đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, đồng bộ nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn lực.

Kết thúc chương trình, toàn bộ các nội dung trình tại Đại hội đã được thông qua.