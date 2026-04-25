Sabeco chốt ngày chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 29/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 còn lại bằng tiền mặt.



Tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá, tức 1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng. Ngày thanh toán là 28/8/2026. Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi hơn 3.800 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Theo phương án được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hôm 23/4, Sabeco sẽ chi cổ tức năm 2025 tổng tỷ lệ 50%. Hồi tháng 2/2026, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền.

Hiện cổ đông lớn nhất của Sabeco là Công ty TNHH Vietnam Beverage, sở hữu 53,59%, tiếp đến là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 36% vốn.

Sabeco là chủ thương hiệu bia Sài Gòn

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Sabeco đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 28.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 8% so với thực hiện năm 2025. Công ty dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức năm 2026 ở mức 50%.

Năm 2025, Sabeco không hoàn thành kế hoạch doanh thu khi đạt 25.888 tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.573 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với năm trước.

Về nhân sự, đại hội đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT với ông Lê Anh Tuấn và bầu bổ sung bà Nguyễn Thanh Hương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2026, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 6.457 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 2.405 tỷ đồng, tăng 28%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 1.245 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.



