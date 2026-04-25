Sau năm lãi kỷ lục, DICERA Holdings chốt lợi nhuận kế hoạch 182 tỷ đồng

Ngày 25/04/2026, tại Trung tâm hội nghị Pullman – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần DICERA Holdings (Mã chứng khoán: DC4) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua tất cả chương trình nghị sự do HĐQT trình, bao gồm nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư…

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Lê Đình Thắng phát biểu: “Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng – Công ty tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước, đồng thời chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần DICERA Holdings và tăng vốn điều lệ lên gần 1.000 tỷ đồng”.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tại đại hội

Năm 2025 nền kinh tế có nhiều khởi sắc với GDP cả năm tăng trưởng 8,02% so với năm trước. Chính phủ tập trung nguồn lực cho đầu tư công và phát triển nhà ở xã hội đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng có nhiều cơ hội trong sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, việc sáp nhập Bà Rịa – Vũng Tàu với TP.HCM và Bình Dương đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư Bất động sản nhà ở và công nghiệp cho các đơn vị có hoạt động kinh doanh bất động sản như DICERA.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã từng bước đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm dần tỷ trọng xây lắp và tăng dần tỷ trọng hoạt động đầu tư. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả cao, thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Cụ thể, năm 2025, DICERA đạt tổng doanh thu hợp nhất 1.658 tỷ đồng – tăng 50% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 181,7 tỷ đồng – tăng gần 51%. Bên cạnh doanh thu thi công xây lắp tại các dự án Chung cư A2-1, Tổ hợp dịch vụ khách sạn 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu, Hầm đi bộ số 2, số 3 đường Thùy Vân…, DICERA tạo dấu ấn mới trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Công ty đã được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại Phường Phong Thái, Thành phố Huế với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra DICERA cũng hoàn thành việc chuyển nhượng trên 95% các sản phẩm căn hộ tại dự án Vung Tau Centre Point.

Tiếp nối thành công từ dự án Vung Tau Centre Point với vai trò là nhà phát triển dự án, DICERA đã M&A và tiếp tục phát triển dự án Chung cư Hòa Lân Thuận Giao tại Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn cao cấp mới với quy mô cao 39 tầng nổi + 2 tầng hầm. Hiện nay Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai đầu tư 2 dự án Chung cư cao cấp 25 tầng tại đường 2/9 Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với kết quả lợi nhuận vượt đạt được, ĐHCĐ đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 là 10% bằng cổ phiếu.

Năm 2026, DICERA đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 1.415 tỷ đồng, và tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 182 tỷ đồng tương đương 18%/vốn điều lệ và tương đương năm trước để đảm bảo nguồn lực chia cổ tức năm 2027 từ 10% trở lên.

“Tôi tin tưởng rằng DICERA sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới để đáp ứng nhu cầu của đối tác và khách hàng ngày càng cao. Tuy nhiên với những diễn biến khó lường liên quan đến địa chính trị và nguy cơ bất ổn nhiều nơi trên thế giới, HĐQT Công ty định hướng kế hoạch kinh doanh một cách thận trọng nhằm tạo động lực cho sự phát triển trong những năm tiếp theo” – Chủ tịch Lê Đình Thắng chia sẻ.