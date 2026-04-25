An ninh mạng thời kỳ AI: Tại sao "hàng rào" tiền tỷ vẫn bị xuyên thủng?

Nghịch lý "Security Theater": Đầu tư nhiều nhưng vẫn bất an

Trong cuộc đua với tội phạm mạng, ranh giới giữa an toàn và sụp đổ đôi khi chỉ cách nhau một cú nhấp chuột. Thực tế cho thấy, ngay cả những doanh nghiệp đầu tư lớn vào hạ tầng bảo mật vẫn có thể chịu thiệt hại hàng triệu USD từ các cuộc tấn công.

Theo ông Lê An, đại diện cộng đồng chuyên gia an ninh mạng ISC2 tại Việt Nam, lỗ hổng lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở con người và quy trình vận hành. Nhiều tổ chức sở hữu hàng loạt công cụ như SIEM hay EDR, nhưng thiếu năng lực khai thác hiệu quả, dẫn đến tình trạng "security theater" – một hệ thống có vẻ an toàn nhưng thiếu khả năng phòng thủ thực chất.

"Chỉ cần một nhân viên click vào email phishing hoặc sử dụng mật khẩu yếu, toàn bộ hệ thống có thể bị xâm nhập mà không cần tấn công kỹ thuật phức tạp", ông An nhận định.

Vụ rò rỉ dữ liệu của Coupang năm 2025 là minh chứng điển hình, khi hàng chục triệu người dùng bị ảnh hưởng chỉ vì một tài khoản nội bộ chưa được thu hồi quyền truy cập sau khi nhân sự nghỉ việc.

Theo TS. David Hoang: "Khi doanh nghiệp chưa xây dựng tư duy "Zero Trust" – coi mọi truy cập đều tiềm ẩn rủi ro thì mọi khoản đầu tư công nghệ đều có thể trở nên vô nghĩa. Ở cấp độ bản chất, vấn đề không nằm ở việc thiếu công cụ bảo mật, mà nằm ở việc thiếu năng lực vận hành và kiểm soát con người trong hệ thống.

Nhân lực an ninh mạng nội địa "hụt hơi": thiếu chuyên gia hay thiếu kỹ năng thực chiến?

Trong khi an ninh mạng trở thành trụ cột của nền kinh tế số, bài toán nhân lực tại Việt Nam lại bộc lộ một nghịch lý khác: thiếu không chỉ về số lượng, mà còn thiếu về năng lực thực chiến. Ông Lê An đã chỉ ra "3 điểm nghẽn" cốt lõi bao gồm: Thiếu người – Thiếu chuẩn đào tạo – Thiếu sân chơi thực chiến.

Những điểm nghẽn này tạo ra thực trạng '3 thiếu' trầm trọng. Theo báo cáo tại Vietnam Security Summit 2025, sự khan hiếm bắt đầu từ số lượng khi cả nước hiện chỉ có khoảng 30 cơ sở đào tạo chuyên sâu. Với nguồn cung khiêm tốn khoảng 2.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, Việt Nam dự báo sẽ đối mặt với khoảng trống 700.000 nhân sự chuyên trách trong 3 năm tới để đáp ứng nhu cầu bảo vệ kinh tế số (theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia). Theo báo cáo của Kaspersky, có đến 57% tổ chức tại Việt Nam đang thiếu hụt nhân sự an ninh mạng - tỷ lệ cao nhất trong khu vực.

Tuy nhiên, con số không phải là tất cả. Điểm nghẽn còn thực sự nằm ở kỹ năng thực chiến (hands-on) khi phần lớn giáo trình hiện nay vẫn nặng về lý thuyết, chưa cập nhật kịp các công nghệ mới như AI, Cloud hay Zero-Trust . Thực trạng này khiến nhiều nhân sự dù sở hữu các bằng cấp lý thuyết vẫn tỏ ra "lóng ngóng" khi phải xử lý sự cố trên các hệ thống lớn. "Nếu không chuyển dịch từ học thuật sang thực hành, chúng ta sẽ rất khó phản ứng trước các tình huống khẩn cấp", Ông An cho biết.

Đáng quan ngại nhất là "hố ngăn" giữa giảng đường và doanh nghiệp, khiến chỉ khoảng 10% sinh viên đáp ứng được yêu cầu công việc ngay khi ra trường. Trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, một lực lượng "biết nhưng không làm được" gần như không có giá trị phòng thủ.

Nếu không thay đổi phương thức đào tạo, trong 3-5 năm tới, Việt Nam không chỉ đối mặt với rủi ro an ninh quốc gia từ "ransomware" (mã độc lừa đảo) hay các cuộc tấn công chuỗi cung ứng mà còn mất đi lợi thế cạnh tranh của một trung tâm công nghệ khu vực.

Từ điểm nghẽn nhân lực đến lời giải đào tạo trong kỷ nguyên AI

Trước thực trạng khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, nhiều mô hình giáo dục đang chuyển hướng từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực hành động.

Trong đó, chương trình Finland Metropolia Vietnam - hợp tác giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia (Phần Lan) lựa chọn cách tiếp cận gắn chặt với thực tiễn doanh nghiệp.

Theo TS. David Hoang, điểm khác biệt của chương trình Công nghệ thông tin thông minh nằm ở cường độ thực hành cao, khi mỗi sinh viên tham gia từ 8 đến 9 dự án xuyên suốt quá trình học. Các học phần được thiết kế xoay quanh bài toán thực tiễn, buộc người học không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn phải chứng minh năng lực thông qua portfolio dự án, GitHub repo và quá trình rèn luyện liên tục trên các nền tảng thực chiến như HackTheBox, TryHackMe.

Cách tiếp cận này giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm ngay từ giảng đường, đồng thời từng bước chinh phục các chứng chỉ quốc tế như CompTIA Security+ hay ISC2 Certified in Cybersecurity. Nhờ đó, khi tốt nghiệp, người học không chỉ sở hữu tấm bằng quốc tế mà còn có hồ sơ năng lực rõ ràng – lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường lao động

Sinh viên Finland Metropolia Vietnam học tập trong môi trường gắn với thực tiễn, tham gia nghiên cứu đưa ra các giải pháp công nghệ, kiểm chứng và nâng cấp liên tục

Mô hình đào tạo được thiết kế theo hướng "học đi đôi với làm", với hệ sinh thái chuẩn toàn cầu từ Cisco Networking Academy, AWS Academy, cùng các phòng lab SOC mô phỏng môi trường vận hành thực tế. Đặc biệt, hai học kỳ cuối dành cho giai đoạn Work Placement giúp sinh viên trực tiếp tham gia vào hệ thống bảo mật của doanh nghiệp, rèn luyện năng lực xử lý tình huống trong bối cảnh thật.

Trong bối cảnh AI đang làm gia tăng mức độ tinh vi của các cuộc tấn công, chương trình không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng AI trong bảo mật, mà còn đi sâu vào bài toán "Security for AI" – bảo vệ chính các hệ thống trí tuệ nhân tạo trước nguy cơ bị khai thác hoặc thao túng dữ liệu.

"Trong kỷ nguyên số, một chuyên gia an ninh mạng không chỉ cần năng lực kỹ thuật, mà còn phải giữ vững chuẩn mực đạo đức của một ‘hacker mũ trắng’ và tư duy của một công dân toàn cầu", TS. David Hoang nhấn mạnh.

Tư duy này được cụ thể hóa thông qua học phần Công dân toàn cầu, nơi sinh viên được rèn luyện tư duy phản biện và ý thức trách nhiệm trong không gian số.

Sự kết hợp giữa năng lực thực chiến, nền tảng quốc tế và chiều sâu nhận thức đang định hình một thế hệ nhân lực không chỉ giỏi kỹ thuật, mà đủ bản lĩnh để kiểm soát rủi ro trong kỷ nguyên AI.

Năm 2026, Finland Metropolia Vietnam tuyển sinh hai ngành mũi nhọn là Công nghệ thông tin thông minh và Kinh doanh – Logistics & Kinh doanh quốc tế.

Để tiếp sức cho những tài năng trẻ sẵn sàng bứt phá, chương trình triển khai Quỹ học bổng trị giá 30 tỷ đồng, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn Phần Lan ngay tại Việt Nam. Đây là bệ phóng vững chắc giúp sinh viên phát triển tư duy toàn cầu, năng lực đổi mới và khả năng thích ứng vượt trội trong kỷ nguyên số.

