Chủ tịch Nam Long: Cổ phiếu NLG chưa được định giá đúng tiềm năng

Trả lời chất vấn của cổ đông về việc thị giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang thừa nhận Nam Long hiện giống cổ phiếu tiềm năng nhưng chưa được thị trường công nhận đúng mức.

Một trong những nguyên nhân khách quan đến từ các vướng mắc pháp lý kéo dài từ năm 2017 làm chậm tiến độ dự án, khiến các chỉ số tài chính chưa theo kịp tiềm năng quỹ đất.

Chủ tịch HĐQT Nam Long, ông Nguyễn Xuân Quang

Để cải thiện định giá, doanh nghiệp xác định giải pháp tiên quyết là chuyển hóa tiềm năng thành kết quả kinh doanh thực tế thông qua việc bán hàng. Hiện tại, Nam Long đang sở hữu rổ sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường trị hàng tỷ đô. Vấn đề là chọn đúng sản phẩm và bán được trong điều kiện thị trường hiện nay.

Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, tập đoàn sẽ tập trung vào hoạt động quan hệ nhà đầu tư và truyền thông chiến lược dài hạn. Công ty dự kiến phối hợp với các định chế tài chính để giúp cổ đông và thị trường nhận diện chính xác giá trị thực của cổ phiếu NLG trên sàn chứng khoán.

Chủ tịch cũng gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã đưa ra những ý tưởng "hiến kế" cho doanh nghiệp. Ban lãnh đạo cam kết sẽ nghiên cứu các giải pháp này nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho tất cả các bên liên quan.

Mục tiêu doanh số 24.000 tỷ đồng

Ban điều hành Nam Long trả lời các câu hỏi của cổ đông. Hàng đầu: Ông Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ông Cao Tấn Thạch Thành viên HĐQT ﻿Hàng sau: ﻿ Ông Chan Hong Wai (Eric Chan) Giám đốc Tài chính, Bà Nguyễn Thanh Hương Giám đốc Đầu tư, Ông Ng Joo Tong Giám đốc Điều hành, Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn Giám đốc Nam Long Commercial Property,

Cổ đông đã đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu doanh số ký bán kỷ lục hơn 23.400 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Ban điều hành khẳng định con số này hoàn toàn có cơ sở nhờ danh mục sản phẩm đa dạng từ phân khúc nhà ở vừa túi tiền đến cao cấp.

Việc duy trì mức doanh số ổn định từ 20.000 đến 30.000 tỷ đồng mỗi năm là điều kiện bắt buộc để tập đoàn đạt được tầm nhìn chiến lược đến năm 2030.

Động lực chính cho kế hoạch này đến từ việc mở bán các giai đoạn tiếp theo tại Izumi City, Elys Island (tên cũ là Paragon) và các dự án tại Cần Thơ, Waterpoint.

Giải thích về việc doanh số tăng gấp đôi nhưng lợi nhuận kế hoạch 2026 chỉ tăng nhẹ 3%, Giám đốc Tài chính cho biết đây là kết quả của chính sách bán hàng linh hoạt.

Do doanh nghiệp chủ động giãn tiến độ thanh toán cho khách hàng lên 24-36 tháng, lợi nhuận từ doanh số kỷ lục năm nay sẽ được ghi nhận vào các năm 2027 và 2028.

Về tình hình thanh khoản, tập đoàn hiện đang nắm giữ khoảng 4.000 tỷ đồng tiền mặt từ nguồn phát hành trái phiếu và chuyển nhượng cổ phần dự án cho đối tác Nhật Bản.

Tuy nhiên, nguồn tiền từ trái phiếu được quản lý nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho các mục đích đầu tư dự án đã đăng ký từ trước.

Để thu hút dân cư về các đô thị vệ tinh, Nam Long áp dụng chiến lược "Placemaking" nhằm tạo lập hệ sinh thái sống tiện nghi ngay từ giai đoạn xây dựng. Đáng chú ý, công ty thành viên Nam Long ADC vừa chính thức đón nhận một cổ đông chiến lược mới đến từ Nhật Bản để tăng cường nguồn lực cho phân khúc nhà ở giá thấp.

Định hướng chiến lược năm 2026

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng Giám đốc Tập đoàn

Bước vào năm bản lề 2026, Nam Long xác định chiến lược "Giữ đà - Vững tiến" trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đối mặt với sự lệch pha cung cầu. Doanh nghiệp ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của nhóm khách hàng làm công ăn lương và cán bộ công nhân viên.

Tập đoàn cũng bắt đầu nghiên cứu các cơ hội đầu tư ra nước ngoài, tận dụng mạng lưới đối tác quốc tế sẵn có để mở rộng quy mô. Song song đó, công ty sẽ tiếp tục thu mua quỹ đất quanh khu vực sân bay Long Thành và phía Tây Long An để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Nhìn lại năm 2025, Nam Long ghi nhận doanh số bán hàng đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động với 11.855 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã bàn giao thành công 1.978 sản phẩm, trong đó dòng nhà ở vừa túi tiền EHome và EHomeS chiếm tỷ trọng áp đảo.

Kết thúc năm tài chính, doanh thu hợp nhất đạt 5.645 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 701 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của tập đoàn đạt 26.565 tỷ đồng với cấu trúc vốn an toàn và tỷ lệ nợ vay giảm 21% so với năm trước.

Chỉ số hàng tồn kho giảm mạnh 52% xuống mức 8.678 tỷ đồng do tốc độ bàn giao sản phẩm diễn ra thuận lợi. Sức khỏe tài chính vững mạnh tạo tiền đề để doanh nghiệp tự tin triển khai rổ hàng tỷ USD trong giai đoạn tới.

Phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 thành viên với sự tham gia của các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Cơ cấu mới bao gồm 5 nhân sự người Việt Nam và 4 đại diện nước ngoài nhằm nâng tầm quản trị toàn cầu.

Trong số các thành viên mới, ông Đỗ Chí Hiếu hiện là Tổng Giám đốc điều hành Quỹ bất động sản tại VinaCapital và Tổng Giám đốc VinaLiving. Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, người từng giữ chức Chủ tịch CapitaLand Trung Quốc, hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long.

Nhân sự quốc tế thứ ba tham gia là ông Ho Hon Sang, Chủ tịch Hiệp hội phát triển bất động sản và nhà ở Malaysia. Việc bổ sung các lãnh đạo từ các quỹ đầu tư và tập đoàn bất động sản lớn tại khu vực được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng thu hút vốn cho Nam Long.

Về phương án phân phối lợi nhuận, cổ đông nhất trí chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến thanh toán trong quý 2/2026. Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch duy trì mức cổ tức 5% cho năm 2026 nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho nhà đầu tư.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (ESS) cho ban điều hành gắn liền với hiệu quả kinh doanh. Chính sách này nhằm ổn định đội ngũ lãnh đạo và gắn trách nhiệm cá nhân với các mục tiêu về lợi nhuận, doanh số và tỷ suất sinh lời của tập đoàn.