Công bố hình ảnh xe tăng "Made in Vietnam", hỏa lực vượt trội: Bộ Quốc phòng ra chỉ đạo

Xe tăng “Made in Vietnam”

Theo báo Tiền Phong, trong ngày 24/4, thượng tướng Phạm Hoài Nam – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – đã trực tiếp đến kiểm tra và làm việc về tiến độ nghiên cứu, thiết kế cũng như chế tạo mẫu xe tăng hạng nhẹ T-1.

Đây là dòng xe tăng đầu tiên do Việt Nam tự nghiên cứu và sản xuất trong nước. Dự án mang ý nghĩa chiến lược, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao cho Nhà máy Z125 chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị trong toàn quân để triển khai.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Nhà máy Z125 đã giữ vai trò trung tâm, cùng 12 đơn vị khác trong quân đội triển khai song song công tác nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến nhiệm vụ khoa học – công nghệ.

Đến thời điểm hiện tại, việc tổng lắp mẫu xe T-1 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm và đánh giá nhằm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Song song đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thuyết minh, phục vụ quá trình thẩm định và xét duyệt theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo đại diện Nhà máy Z125, T-1 được phát triển với thiết kế hiện đại theo hướng mở, cho phép tích hợp linh hoạt và thay thế nhiều loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đáng chú ý, mẫu xe này sở hữu các thông số kỹ – chiến thuật nổi bật, đặc biệt về hỏa lực, khả năng cơ động và mức độ bảo vệ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra vũ khí, trang bị kĩ thuật của xe tăng T-1. ẢNH: QPVN

Đẩy nhanh tiến độ chế tạo

Sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe báo cáo từ các đơn vị, thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng Nhà máy Z125 nhanh chóng tổ chức thử nghiệm, đánh giá, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, với mục tiêu hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo đẩy nhanh các phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thiện sản phẩm theo đúng bộ tiêu chí tính năng đã được Nguyễn Tân Cương phê duyệt trước ngày 31/8/2026. Mục tiêu là kịp đưa sản phẩm vào thử nghiệm, nghiệm thu và trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tiến độ nghiên cứu, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian triển khai nhằm sớm đưa sản phẩm vào sử dụng thực tế.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại Sân bay Gia Lâm, với quy mô lớn, thu hút khoảng 170 đoàn khách đến từ hơn 50 quốc gia.

Tính đến ngày 6/4, đã có 38 doanh nghiệp và tổ chức thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham gia trưng bày; thêm 41 đối tác khác đang tiếp tục trao đổi. Tổng diện tích trưng bày dự kiến đạt quy mô hàng nghìn mét vuông, với hàng trăm gian hàng.

Triển lãm năm nay mang chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, hướng tới quy mô lớn với nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cùng các hoạt động đồng hành.

Bước tiến của công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Việc phát triển xe tăng T-1 được xem là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình làm chủ công nghệ cốt lõi của Nhà máy Z125. Trước đó, đơn vị này đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ khoa học – công nghệ quan trọng, trong đó có việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống pháo 122mm PX-122-01 tích hợp trên pháo tự hành PTH-01.

Dự án T-1 không chỉ góp phần nâng cao năng lực quốc phòng mà còn mở ra nền tảng để Việt Nam tiếp tục tiến tới làm chủ và phát triển đồng bộ các hệ thống vũ khí cấp chiến dịch có hàm lượng công nghệ cao trong tương lai.