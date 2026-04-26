Tổng giám đốc Vinaconex: "Chúng tôi cũng rất mong giá cổ phiếu cao chứ không phải lình xình như thế này"

Ngày 25/4, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trong phần thảo luận tại Đại hội, một cổ đông đã đặt cho ban lãnh đạo câu hỏi "﻿VCG trúng thầu các gói thầu tại sân bay Long Thành và các dự án cao tốc Bắc Nam, nhưng diễn biến của giá cổ phiếu trên thị trường rất yếu và thường xuyên bị áp lực bán đè ngay khi có dòng tiền vào. Ban lãnh đạo đánh giá thế nào về việc giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp và công ty có cái kế hoạch gì để cải thiện hình ảnh và thu hút dòng tiền từ các quỹ đầu tư lớn?"

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex, giá cổ phiếu không chỉ cổ đông mà ai cũng mong muốn giá cổ phiếu tăng kể cả ban lãnh đạo. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng không có bất cứ tác động nào để giá cổ phiếu lên hay xuống mà do thị trường.

Ông Đông chia sẻ "Các quỹ vừa rồi rút ròng rất nhiều. Nó do vấn đề tỷ giá, do vấn đề đầu tư nước ngoài của các quỹ. Áp lực bán ròng rất mạnh, không phải chỉ riêng cổ phiếu của VCG."

Ông Đông nói thêm: "Bây giờ doanh nghiệp đã lên sàn rồi thì phải theo thị trường, chúng tôi không có tác động gì đến cái giá. Chúng tôi cũng rất mong giá cổ phiếu cao chứ không phải lình xình như thế này. Nhưng mà cứ lên một chút, quỹ tung ra bán, cổ phiếu lại xuống."

Tổng giám đốc Vinaconex cũng chia sẻ công ty từ trước đến giờ quản trị theo định hướng an toàn là đầu tiên, nên cũng không có truyền thông quá công việc đang làm. Tuy nhiên, nếu cổ đông đầu tư VCG thì hiệu quả tăng giá nhiều không dám cam kết, nhưng tỷ lệ cổ tức năm 2026, ông Đông khẳng định chắc chắn 16% là đạt được.

"Giá trị tài sản mọi người cũng thấy chúng tôi làm là tăng lên đều đều và quản trị rủi ro cũng đặt lên hàng đầu nên là cũng rất mong là đến thời điểm tốt thì giá cổ phiếu tăng. Đấy là mong muốn của chúng tôi cũng như tất cả các cổ đông ở đây." - ông Đông bày tỏ

Thông tin tại Đại hội, doanh thu hợp nhất quý 1/2026 là 3.708 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 381 tỷ ﻿đồng.

Năm 2026, Vinaconex đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu và thu nhập dự kiến đạt 10.740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.018 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 29% và 70% so với năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, VCG lên kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỉ lệ 16%, trong đó 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) và 8% bằng cổ phiếu.

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành khoảng 51,7 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 6.465 tỷ đồng lên khoảng 6.982 tỷ đồng.

Đại hội miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa.